Chcete, aby byly vaše americké brambory chutné a křupavé? Pak musíte dbát na kvalitu použitých brambor a jejich varný typ. Vhodné jsou salátové brambory typu A – ty jsou méně škrobnaté, jsou pevnější a v troubě vydrží i o trochu delší čas bez rozvaření a rozpadnutí.

V případě, že mají brambory hezkou slupku, neloupejte je, pouze je pořádně omyjte. Brambory budou mít lepší chuť a budou vypadat zajímavěji.

Americké brambory se solí hotové

Zatímco větší brambory krájejte na měsíčky, menší brambory stačí na polovinu. Poté si připravte kořenicí směs. Vhodná je mletá paprika, oregano či rozmarýn. Brambory chutnají skvěle také s česnekem – sušeným i čerstvým.

Takto může vypadat dip k bramborám:

Koření smíchejte s olejem a brambory obalte v této směsi. Ať už brambory okořeníte jakkoliv, solte je až po vytažení z trouby. Pokud byste je osolili před pečením, sůl by z nich vytáhla všechnu vodu. Brambory by se pak dusily ve vlastní šťávě a neměly by křupavou kůrku.

Pečte je zhruba půl hodiny

Brambory rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby předehřáté na 200 °C. Prvních pět minut je pečte zprudka, poté snižte na 180 °C, dokud nebudou brambory měkké uvnitř a křupavé na povrchu.

S čím je jíst?

Domácí pečené brambory se hodí jako příloha ke steakům s bylinkovým máslem, ale i k rybám. Skvěle budou chutnat také k poctivému burgeru. Nebo jen tak – s dobrým dipem.

