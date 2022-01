Zdroj: Pexels

Zdravý spánek neovlivňuje jen kvalitní postel, rošt a matrace, ale i polštář, který by měl poskytovat oporu krční páteři. Pokud polštář tuto funkci neplní správně, ráno se budíme často rozlámaní, s bolestí zad či migrénou. Skvělým bojovníkem proti těmto neduhům je anatomický polštář s paměťovou pěnou. Přinutí vás totiž spát ve správné poloze.

Anatomický polštář Autor: Pexels

Jak vybrat anatomický polštář

Anatomický polštář z paměťové pěny můžete vybírat podle velikosti, tvaru, tuhosti a polohy, ve které spíte. Nejlepší anatomický polštář pro krční páteř je ten se dvěma vlnkami, kdy se vyšší vlnka umístí pod krk a nižší podepře hlavu. Existuje ale i tzv. bochánkový polštář a polštář ve tvaru kříže.

Anatomické polštáře se vyrábí nejčastěji z viskoelastické pěny. Říká se jí ale také paměťová nebo líná pěna. Má skvělé ortopedické vlastnosti. Dokonale se totiž přizpůsobí tvaru těla a skvěle reaguje na lidské teplo. Můžete si to i ověřit. Zabořte do polštáře dlaň a zvedněte ji. Materiál by se měl pomaličku vracet do původního stavu. Stejně jako vaši dlaň pak obejme i vaši hlavu, krk a ramena.

Anatomický polštář z líné pěny je vhodný pro alergiky a astmatiky, protože je hypoalergenní. To znamená, že se snadno čistí, odpuzuje roztoče a umožňuje cirkulaci vzduchu. Dalším materiálem, ze kterého se vyrábí anatomické polštáře, je studená pěna. Je pružnější a tvrdší než ta viskoelastická, ale během používání tuhost povolí.

Při výběru myslete i na polohu, ve které spíte nejčastěji. Pro spaní na zádech je vhodný polštář se dvěma vlnkami, pro spaní na břiše nízký polštář ve tvaru kříže a pro spaní na boku anatomický bochánkový polštář. Ten musí být dostatečně vysoký, aby držel páteř v rovině.

Vyvezte anatomický polštář na dovolenou

Bojíte se, že z dovolené přijedete rozlámání? Pořiďte si cestovní polštář z paměťové pěny, který je menší než ty klasické. Má 30 x 20 cm, je tedy skladný a budete mít díky němu jistotu, že se vyspíte i mimo svou postel. Pokud potřebujete standardní velikost 60 x 40 cm, zmáčkněte polštář do ruličky a zabalte.

Je vhodný anatomický polštář pro děti?

Rozhodně ano! Vyberte ale co nejnižší model. Děti si na dětský anatomický polštář rychle zvyknou, protože ještě nemají zatíženou krční páteř.

Jak prát polštář z anatomické pěny

Anatomické polštáře nepatří do pračky ani sušičky. Je tedy nutné je prát ručně v tekutém pracím prostředku. Po vyprání polštář z paměťové pěny důkladně propláchněte vodou, aby v něm nezůstal žádný saponát. Polštáře sušte volně položené na sušáku. Pokud máte potah na anatomický polštář, vyperte ho klasicky v pračce.

