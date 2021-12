Zdroj: Jakub Šmakal

Ve vesnici Vysoká u Příbrami najdete památník, který je věnovaný našemu hudebnímu velikánu. Má to svůj důvod, právě v tomto místě Antonín Dvořák často pobýval. Tady měl dlouhou dobu svůj letní byt a traduje se, že si tohle místo zamiloval jako svůj druhý domov.

Díky ženám

Za vše může starší sestra Dvořákovy ženy, která se provdala za Václava Kounice. Od roku 1873 patřilo vysocké panství právě do majetku pana hraběte. A ten pro svou ženu nechal vybudovat roztomilou stavbu, vlastně malý zámeček v novorenesančním duchu. Navrhl ho Čeněk Gregor, absolvent pražské techniky a také jeden z posledních žáků architekta Josefa Hlávky. Tím byl vztah k Vysoké daný, ale nikdo nemohl tušit, jak moc ovlivní Dvořákův život, soukromý i profesní.

Skladatel nejprve pobýval ve stavení poblíž zámku a v 80. letech 19. století od svého švagr koupil část pozemku s hospodářským objektem, který nechal přestavět na letní sídlo. Jezdil sem evidentně rád, asi od května do září až října, až do konce svého života. Vile se dodnes říká Rusalka, nicméně veřejnosti je přístupný právě zámeček, dnes Památník Antonína Dvořáka.

Otevřeno i v zimě

Památník můžete navštívit v zimních měsících od úterý do neděle (jen od 23. 12. 2021 do 1.1.2022 mají zavřeno). Jedna část expozice připomíná původní majitele, další se zaměřuje výhradně na Antonína Dvořáka, na jeho život a dílo. Právě ve Vysoké skladatel začal, dokončil nebo zcela vytvořil minimálně 30 svých děl. Součástí expozice jsou také makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka. Kdo ví, třeba se tu mimo jiné dozvíte i to, co fascinuje zdejšího ředitele památníku, jak se v intelektuálovi mísí i muž z lidu. „Antonín Dvořák choval holuby, pěstoval ovocné stromy a chodil do hospod hrát s horníky karty. Zároveň ovládal několik světových jazyků a byl geniálním skladatelem. Průnik těchto dvou aspektů je patrný i v jeho hudbě,“ uvádí Vojtěch Poláček.

Součástí zámečku je také Galerie Václava Kounice, najdete ji ve sklepních prostorách a aktuálně zde uvidíte výstavu Světoví interpreti Antonínu Dvořákovi. Ale pospěšte si, je sice prodloužená, ale do konce prosince. Kromě prohlídky zajímavých dokumentů lze vyslechnout unikátní historické nahrávky.

Dvořákova busta na plastice v zámeckém parku Autor: Jakub Šmakal

Procházka nejen parkem

Pokud nebude mrznout, až praštět, určitě se projděte v parku. U zámečku neminete pomník Antonína Dvořáka od Karla Otáhala. A nedaleko, asi 400 metrů od zámku, objevíte jezírko, které má přímo souviset s kompozicí jeho nejslavnější opery Rusalka. Někdo si možná prodlouží vycházku až do nedaleké obce Třebsko a třeba půjde místy, kudy Dvořák chodil do zdejšího kostele na mše a také v něm hrával na varhany. Kostel i fara patří na seznam našich národních kulturních památek. S kostelem Nanebevzetí Panny Marie se také pojí historka, že právě zdejší varhany koupil skladatel. Což je pravda, ty však byly zničené v roce 1953. Do Třebska byly posléze převezené varhany, jež původně stávaly v kostele sv. Anny v Kostelci nad Orlicí.