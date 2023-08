Zdroj: Shutterstock

V Itálii se zrodila spousta famózních věcí, jednou z nich je ikonický koktejl Negroni. Jsme ve Florencii, rok 1919, a hrabě Negroni poprosil barmana, aby v jeho koktejlu Americano (v té době velmi populární) zaměnil sodu za gin. Aby měl koktejl větší grády. Míchaný nápoj se stal tak populárním, že se letos bude v září konat už 11. ročník Negroni Week by Campari, tedy týden nejoblíbenějšího míchaného drinku. Vy se na tu správnou notu můžete naladit předem, buďto starou dobrou ”old fashioned” negroni klasikou, nebo některou z dalších variací, které mají v základu hořký a uhrančivě rudý aperitiv. Proč? No přece aby se to nezkazilo, jak už to jednou otevřete...

Aperitiv vás správně naladí

Aperitiv známe všichni, ale už ne všichni víme, co si pod ním představit. Měl by to být startovací výstřel večera, oznamuje, že hostina může začít. Při správném načasování zážitek umocní. Jeho podávání má opět kořeny v Itálii, konkrétně už ve starověkém Římě. Aperitiv povzbudí chuť, připraví žaludek na to, co se chystá, a uvolní atmosféru. Hosté mohou debatovat a vy v klidu doděláte předkrm.

Osvědčené mezi aperitivy jsou vermuty Cinzano a Martini, z kořeněných bitterů pak Aperol a Campari. Vpašovat je můžete rovnou do koktejlů, které vermut či bitter obsahují.

Negroni

Všechny nápoje potřebují campari. Nyní je i v nové lahvi Autor: Campari Říká se, že aby měl tenhle král mezi míchanými nápoji nejlepší chuť, měli byste ho před pitím míchat dvacet sekund. Barmani ho třepou z rukávu po celém světě, teď můžete i vy.

Ingredience:

1 díl campari

1 díl ginu

1 díl červeného vermutu

Příprava:

Campari, gin a vermut nalijte do sklenice s ledem. Zamíchejte a podávejte s pomerančovou kůrou.

Campari soda

Naprosto ideální pro busy večery, nebo když máte chuť si zbytečně nekomplikovat život. Prosté, chutné, lehké.

Ingredience:

1 díl campari

3 díly sodovky



Příprava:

Tenhle drink byste zvládli umíchat i jednou rukou a se zavřenýma očima. Hoďte do sklenice led a hned potom všechno ostatní.

Campari Spritz

Co vám brání tímhle koktejlem cinkat každý víkend. V zásadě nic. Je stejně tak dobrý, jak to zní. A stejně jednoduchý na přípravu.

Ingredience:

2 díly campari

3 díly prosecca

1 díl sodovky



Příprava:

Klasický koktejl Aperol Spritz máte nepochybně zmáknutý levou zadní, takže si poradíte. Sklenici naplňte až po okraj ledem a dávkujte v pořadí soda, prosecco a campari. Promíchejte, ozdobte plátkem pomeranče a můžete pít.

Aperol Spritz

Protože koktejl Aperol Spritz je přece jen klasika, která má v našich srdcích nezastupitelné místo, ať to nemusíte nikde jinde složitě hledat, zde je recept.

Ingredience:

3 díly vína Prosecco nebo Cinzano To Spritz

2 díly aperolu

1 díl sodovky

Příprava:

Sklenici naplňte ledem a dávkujte v pořadí prosecco, aperol a soda. Promíchejte a ozdobte plátkem pomeranče.

