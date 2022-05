Zdroj: Shutterstock

Aperol Sprtiz je hitem posledních let. Skvělý letní drink s typickou oranžovou barvou a hořko sladkou chutí. Věděli jste, že si jednoduše můžete vyrobit i Aperol Spritz nanuky? Nevěděli? Tak čtěte dále.

Na nanuky budete potřebovat obdobné suroviny jako na výrobu drinky. To znamená: aperol, prosecco, pomeranče a cukr krupice. Dnes vám poradíme, jak si takových nanuků vyrobit 6, ale pokud se chystáte na velkou letní párty, je velmi snadné vyrobit jich prostě více!

Hned na začátku použijte škrabku a seškrábejte ze dvou pomerančů kůru. Doporučujeme BIO pomeranče, které nemají kůru ošetřenou postřikem. Nejenom, že postřiky škodí vašemu zdraví, ale také vám můžou zkazit celý výrobek svojí hořkou chutí.

Nanuky jako letní drink Aperol Sprtiz Autor: Shutterstock

A jdeme na to!

50 gramů krupicové cukru vsypte do hrnce. Přidejte asi dvě velké lžíce vody. Míchejte, ať se směs nepřipálí a počkejte chvilku, než vznikne sirup, nikoli karamel! Cukr by neměl zhnědnout. Když z cukru vznikne sirup, nasypte do něj pomerančovou kůru, sundejte z plotny a nechte zchladnout.

Mezitím vymačkejte z dalších dvou pomerančů šťávu, asi tak 300 ml. Z cukrového sirupu vyndejte pomerančovou kůru a nalijte do něj šťávu z pomerančů. K tomu asi 90 ml aperolu a 90 ml prosecca. Pořádně zamíchejte a hotovu směs vložte do formiček. Pak nechte alespoň přes noc, ale ideálně 24 hodin, zamrazit. A hurá! Nanuky jsou na světě. Dobrou chuť.