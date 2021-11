Zdroj: IBUKU

Ve svém šestém ročníku obdržela cena Architecture MasterPrize dosud nejvyšší počet příspěvků. Úroveň projektů byla skutečně výjimečná, příspěvky z celého světa vykazovaly ohromující kreativní a technický talent.



„Letos nás uchvátila kvalita příspěvků AMP. Úroveň vynalézavosti předváděná v projektech byla působivá a inspirativní. Letošní vítězové prokázali výjimečný talent a nastavili nové měřítko pro architektonický design,“ uvedl vedoucí komunikace AMP David Tera.



Letošní ceny AMP zahrnovaly první ročník kategorie fotografie architektury. Samozřejmě nechybí i ty tradiční. Takže toto jsou všechny kategorie, ve kterých porota udělila své hodnocení:

Architektonické návrhy roku

Firmy roku

Produkty roku

Fotografie architektury roku



Vítězové AMP Designs of the Year 2021



Architektonický návrh roku 2021: The Arc at Green School Bali od IBUKU

THE ARC AT GREEN SCHOOL BALI - IBUKU Autor: IBUKU



Interiérový design roku 2021: Musée Atelier Audemars Piguet od Atelier Brückner

MUSÉE ATELIER AUDEMARS PIGUET od ATELIER BRÜCKNER GmbH Autor: ATELIER BRÜCKNER GmbH



Urban Design of the Year 2021: Eleftheria Square od Zaha Hadid Architects

ELEFTHERIA SQUARE Zaha Hadid Architects Autor: Zaha Hadid Architects



Architektonická firma roku 2021: Vo Trong Nghia Architects

Vo Trong Nghia Architects Autor: Vo Trong Nghia Architects

Interiérová designová firma roku 2021: Norm Architects

Norm Architects Autor: Norm Architects

Krajinářský design firma roku 2021: TURF Design Studio

TURF Design Studio Autor: Ethan Rohloff Photography



Vítězové MasterPrize fotografie architektury

Exteriérový fotograf roku 2021: Rafael Gamo

Rafael Gamo Autor: Rafael Gamo

Interiérový fotograf roku 2021: Félix Michaud

Félix Michaud Autor: Félix Michaud



Architektonický produkt roku 2021

Heavy Duty Solar Canopy od Pvilion

Heavy Duty Solar Canopy by Pvilion Autor: Pvilion



Kromě nejlepších vítězů udělila porota také ocenění „Best of Best“ projektům, které získaly nejvyšší hodnocení ve všech kategoriích.

Mezi vítěze Best of Best patří