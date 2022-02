Zdroj: ČKA/BoysPlayNice

Česká komora architektů vyhlásila už sedmý ročník soutěže Česká cena za architekturu, do kterého můžou architekti přihlašovat svoje projekty až do 10. dubna 2022.

Ojedinělost soutěže spočívá v tom, že nemá žádné kategorie. Právě tato velká otevřenost umožňuje přihlašovat a hodnotit velice různorodé stavby, soukromé i veřejné, nově postavené či rekonstruované. V loňském ročníku soutěže se například do užšího výběru dostaly rozhledny, lávky, komunitní centrum, sociální bydlení, autobusové nádraží, sportovní hala nebo kostel.

Do soutěže lze přihlásit projekty realizované na území České republiky za posledních pět let, prakticky jde o stavby postavené od ledna 2017 do prosince 2021. Přihlašovat se nemůžou pouze ty realizace, které se v posledních dvou letech soutěže zúčastnily a dostaly se do užšího okruhu nominací. Zjednodušit celý systém přihlašování pomáhá on-line formulář. O výsledcích rozhodne sedmičlenná mezinárodní odborná porota. Nejprve do konce května určí semifinalisty, z nichž v září vybere zhruba 5 až 10 prací, které získají čestné ocenění Finalista ČCA. Následně se jeden z finalistů stane držitelem hlavní ceny. Vloni se z prvenství mohli těšit Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýn. Loňského vítěze a finalisty připomínáme ve fotogalerii.

Zdroj: Česká cena za architekturu, ČKA