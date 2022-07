Zdroj: BoysPlayNice

Zveme vás na tři místa, kde můžete obdivovat moderní církevní stavby. Jsou natolik zajímavé, že stojí za to se za nimi vypravit. A komu to nestačí, může výlet spojit s dalšími zajímavostmi v okolí.

Po roce 1989 se i u nás začaly více navrhovat a stavět moderní svatostánky, které svou architekturou oslovují nejen věřící. Tentokrát vás zveme do Sazovic, Sedlčan a Litomyšle.

Sazovice: inspirace rotundou

Kostel sv. Václava v Sazovicích Autor: BoysPlayNice

Kostel sv. Václava v Sazovicích na Zlínsku je projektem architekta Marka Jana Štěpána z Ateliéru Štěpán, iniciátorem je Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích. Nebudete sami, kdo se ho vydá obdivovat, získal už mnohá ocenění. Například podle kanadského magazínu Azure patří mezi jednu z nejlepších staveb na světě za rok 2017.

Stavba ve tvaru válce v sobě možná skrývá inspiraci dávnými rotundami, ale záměrem architekta bylo, aby působila lehce. Jako kdybyste smotali list papíru, nařízli ho a zářezy jste nepatrně ohnuli, směrem ven anebo dovnitř, aby jimi mohlo procházet světlo. Uvěříte pak, že stěny jsou v nejširším místě až půlmetrové? V létě bývá kostel otevřený denně.

Co ještě podniknout: Jako v mnoha jiných obcích i tady mívali velké fotbalové hřiště, které se moc nevyužívalo. Proto se změnilo v multifunkční areál, kde se můžete vykoupat, zahrát si plážový volejbal, tenis a mezi námi, i na tu kopanou dojde, jen na menším prostoru.

Sedlčany: šikmo vzhůru

Ve středočeských Sedlčanech doslova před pár lety vyrostla nová modlitebna Církve adventistů sedmého dne a komunitní centrum. Autory tohoto projektu, který získal titul Stavba roku 2020, jsou architekti ze studia A800. Tvar modlitebny může evokovat leccos, třeba krystal, jako kdyby rostl přímo ze země. Nebo si to vyložte tak, že pevná hmota je propojená s křivkami a na to vše míří světlo z prosklené plochy nad kazatelnu. Konstrukci tvoří do sebe zapřené betonové desky, fasáda je netradičně z tahokovu. Díky použití červené fólie pod ním a hře přirozeného denního světla se mění i barevný pocit této stavby (rovněž ale záleží, z jaké vzdálenosti ji pozorujete).

Co ještě podniknout: Modlitebnu a společenské centrum obklopuje park i s dětským hřištěm. Nicméně nedaleko odtud, v obci Štětkovice, najdete ještě větší a volně přístupný Park drama věků, který v sobě snoubí sport, relaxaci i mnoho zákoutí vhodných k rozjímání pro všechny generace. Ivestorem je stejně jako v případě modlitebny křesťansky orientovaná organizace Maranatha.

Litomyšl: krása betonu

Nový kostel a modlitebnu Sboru Církve bratrské najdete v centru Litomyšle. Za netradiční stavbou, částečně zahloubenou do pozemku, stojí Fránek Architects. Z dálky můžete mít dojem dojem, že jde o nakloněné rampy, což je reakce architekta Zdeňka Fránka na to, jak se popasovat se sklonem terénu. Ale když si budete myslet, že stavba spíše připomíná harmoniku, ani tehdy nemusíte být daleko od pravdy. Železobetonovou konstrukci obvodových stěn doplňuje střecha z pohledového betonu. Zaujme rovněž předsazená fasáda z průsvitného mléčného skla. Interiéru dominují světlé omítky, dřevo a rovněž velká variabilita. Místo tradičních kostelních lavic se použily židle, které lze různě uspořádat, třeba i do kruhu, a tak prstor využít k více účelům.

Co ještě podniknout: Klášterní zahrady, které najdete nedaleko zámeckého areálu v Litomyšli, představují další místo lákající k odpočinku. Kromě jiného v nich lze obdivovat také sochy Olbrama Zoubka.

Zdroj: Kostel-sazovice.cz, Novykostel.cz, organizace Maranatha, Sazovice, Litomyšl