Propojit architekturu doby minulé se současností byl záměr. Nová severně orientovaná přístavba má tvořit kontrast k historickému objektu čp. 473 na náměstí Svornosti, který kdysi sloužil jako radnice a od 50. do 90. let 20. století tady fungovalo kino. Návrhu se ujali architekti Michal a Martina Rosovi z ateliéru Rosa - Architekt, kteří rovněž řešili interiéry přístavby i historické části.

Co už funguje

Město nedávno zrekonstruovalo jižní fasádu natočenou do náměstí a vestavělo zde sociální byty. Nicméně sál v prvním patře a prostory pod ním zůstaly nevyužité, také pak chyběl vstup, který by sloužil jen společenskému centru. Proto vznikl požadavek rozšířit stávající objekt o přístavbu směrem do nádvoří a současně upravit interiéry.

Vize budoucnosti

Starý sál se změní v multifunkční prostor pro pořádání různých akcí. Jeho původní zázemí zaniklo kvůli bytům, nové se vybuduje v přízemí stávajícího objektu. Kromě toalet a malého občerstvení půjde o klubovnu, jež v době provozu víceúčelového sálu poslouží jako kavárna. „Pro napojení přístavby na původní objekt využíváme stávající otvory, pouze v místě klubovny a foyer bude otvor rozšířený tak, aby velikost propojení odpovídala jeho významu,“ upřesňuje Michal Rosa.

Do multifunkčního sálu by se vstupovalo z horního podlaží Autor: Rosa - Architekt

Překvapení v patře

Přístavba o ploše 140 m² se koncipuje jako foyer přes dvě patra. Horní podlaží je vlastně vloženým ochozem (galerií), odkud se bude vcházet do víceúčelového sálu. Patra propojí schodiště a výtah. S ohledem na nepříliš atraktivní pohled v úrovni vstupu bude v přízemí uzavřená, výhledy se návštěvníkům otevřou v prvním patře.

Čisté řešení

Architekti přístavbu navrhli jako ocelový skelet z pěti rámů, přičemž převažující část konstrukce se v interiéru přizná. Obvodový plášť vyplní PUR panely. „Fasáda bude v přízemí tvořena hliníkovými panely v metalické tmavě šedé, v patře získá prosklení. Výplně otvorů v dolní části odpovídají barvě fasády, kdežto rámy prosklené stěny v horní části ponecháme bílé. Nad úroveň přístavby bude vystupovat jen druhé patro původního objektu, které se vizuálně propojí s hmotou výtahu opatřenou bílou silikonovou omítkou,“ vysvětluje Michal Rosa. Čistotu návrhu rovněž podporuje šedá střešní krytina.

Páteří mladého týmu jsou manželé Michal a Martina Rosovi. Ateliér nabízí od roku 2005 svým klientům komplexní služby v oblasti navrhování staveb od výběru pozemku po poslední dekoraci v interiéru.

Hlavně multifunkčně

Bývalý kinosál se změní v hlavní společenský prostor s osmdesáti stohovatelnými křesly. Má sloužit mnoha různým účelům, včetně filmových a divadelních představení, koncertů, přednášek, vítání občánků… Ovšem křesla se dají snadno přemístit do skladu o patro výš, pak v sále může proběhnout třeba i taneční zábava. A když se k němu „přidají“ i klubovna a foyer, získá se ještě větší prostor například pro pořádání trhů nebo burz. Což je pro město i jeho obyvatele důležité, multifunkční kulturní sál tady už pěkných pár let chybí.

