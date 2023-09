Zdroj: Den architektury

Zatímco Světový den architektury se slaví 1. říjnové pondělí, náš Den architektury potrvá týden. Nicméně nejvíce akcí směřuje na příští víkend. Proklikejte se detailním programem, doporučujeme vyhledávat podle konkrétního místa, nebo se inspirujte našimi tipy.

Letošním tématem festivalu jsou konstrukce. Tak se podívejte na tuhle parádní lávku přes Vltavu. Mrkněte, je v Praze:

Ještě se neznáme?

Den architektury vás zve do měst velkých i menších a také na venkov, napříč Českou republikou. Můžete se vydat za historickými skvosty, zapomenutými stavbami stejně jako za moderními objekty. K návštěvě lákají monumentální paláce, bývalé továrny, z jiného ranku jsou mosty, výstavní pavilony, kostely, rovněž originální firemní objekty, také rodinné domy a mnohé jiné božské stavby.

Tohle jsou naše tipy

Jednou z nejmenších staveb je Trafajda, konverze 110 let staré trafostanice na zážitkovou turistiku v Lipnici nad Sázavou (10 m² obytné plochy). Naopak mezi největší obytné domy, minimálně v době svého vzniku ve 30. letech 21. století, patří zachráněná funkcionalistická Volmanova vila v Čelákovicích (přes 1000 m² užitkové plochy). Tu navíc od loňského roku najdete na prestižním seznamu Iconic Houses. A přestože se naše tipy zásadně liší co do velikosti, z obou si odnesete dost možná až elektrizující zážitek.

Čelákovice: unikátní Volmanova vila Autor: Aleš Jungmann

Komu čest, tomu čest

Aktuální Den architektury je současně poctou dvěma architektům. Geniálního architekta barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela netřeba představovat, v prosinci si připomeneme 300 let od jeho úmrtí. Hloubavé duše zveme rovněž do jeho kostelů, například v Želivě, Kladrubech a samozřejmě také ve Žďáru nad Sázavou, plus na běžně nepřístupný zámek v Lázních Bělohrad či na zámek Karlova Koruna.

Letos uplynulo 100 let od narození architekta-vizionáře 21. století, Karla Pragera, který je často spojovaný jen s érou brutalismu, což je škoda. Přijďte si připomenout jeho stavební odkazy v našem hlavním městě, také kulturní domy ve Veselí nad Lužnicí a v Březnici, experimentální panelový dům v Otrokovicích...

Bílá krasavice láká

Hlavním mottem letošního ročníku jsou ojedinělé konstrukce typově i časově velice různorodých staveb. V Brně se vyplatí omrknout architektonicky výjimečné výstaviště nebo objekt dnes už legendárního Prioru (pospěšte, počátkem roku 2024 by se měl bourat). V Ústí nad Labem se festival zaměří na most Dr. Edvarda Beneše (ten pro změnu za pár čeká rekonstrukce) i na Mariánský most, který patří mezi deset nejhezčích staveb 90. let 21. století. Ale bavit vás bude také nová Štvanická lávka v Praze pro pěší a cyklisty, otevřela se letos v létě. Tohle přemostění Vltavy je prostě perfektní, čistým provedením a také bílou barvou, takže vypadá jako z mramoru. A jde o beton. Ovšem parádní bude i pohled na nové rekonstrukce, například modernistického Wenkeova domu v Jaroměři a Automatických mlýnů v Pardubicích, oboje od Josefa Gočára.

Součástí festivalu je několik stovek vycházek a exkurzí, také řada přednášek a diskuzí, nechybí ani program pro děti (ty můžou poznávat architekturu prostřednictvím dobrodružných her) a jiné radosti. A opravdu až na skutečné výjimky je vše zadarmo. Fajnšmekři si ještě užijí současně probíhající mezinárodní filmový festival. Jak jinak než o architektuře.

Zdroj: Den architekury