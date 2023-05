Zdroj: Adam Knibb Architects

Některé nápady vypadají skoro až bizarně. Třeba postavit dům nad úzkým pozemkem, kde je parkování a průjezd, který musí zůstat. A přesto to s trochou představivosti jde.

Existují pozemky, na nichž se stavět dá snadno. Těch je málo. Pozemků, které mají nějaký problém, je celá řada. Jenže i ty se dají často nějak překonat. A pak jsou pozemky, kde by to člověka ani nenapadlo. To ovšem neplatí pro lidi z Adam Knibb Architects.

Nad parkováním

Pozemek je totiž unikátní. Jde vlastně o parkovací místo, které musí být přístupné, protože je zde vstup do zadní části budovy stojící vedle. Má šířku pouhých 3,2 metru a na délku měří 13 metrů. Investor přesto pozemek koupil s vidinou, že tu stavět bude. Architekti mu sen splnili. Dům zvedli a vystavěli obytné části vlastně až nad pozemkem v úrovni prvního patra. Dole tak zůstalo jak parkovací stání, tak i přístup do domu po straně v zadní části pozemku.

Do dalších pater se pak dostává pomocí vnějšího točitého schodiště. To poskytuje přístup do všech tří podlaží – prvního kancelářského, druhého pro ubytování a na střechu, která je vlastně střešní terasou pro obě spodní patra. Nenarušuje vnitřní uspořádání a navíc je vhodné i jako úniková cesta.

Miniaturní, ale parádní

V prvním patře jsou navrženy komerční kancelářské prostory. Architekti sem umístili i sprchový a kuchyňský kout, a vytvořili tak užitečné úložné prostory všude, kde to bylo možné. Překrytí poloviny oken svislými žebry nechává do interiéru proudit dostatek světla, zároveň je zde bezpečné francouzské okno, které v létě umožňuje přirozené větrání.

Ve druhém patře se nachází malá garsonka. Její půdorys je zmenšený o balkonek, který je vytvořen záměrně, aby byl interiér krytý před hlukem ze silnice a nabízel soukromí. Je to opravdu miniaturní bydlení, které má pouhých 22 m². Ale i tak se sem vešla samostatná ložnice, malá koupelna s toaletou a kuchyňka s ostrůvkem.

Úplně nahoře je pak střešní terasa, jakýsi sdílený prostor pro všechny obyvatele domu.

Adam Knibb Architects

Architekt Adam Knibb prošel po studiích několika známými ateliéry, aby pak založil moderní architektonické studio, které se specializuje na kvalitu a udržitelnost. Za svou základnu si vybral britský Winchester, ale své portfolio projektů už rozšířil i do zahraničí. adamknibbarchitects.com

