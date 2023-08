Zdroj: Obra Architects

Netradiční objekt nazvaný Perpetual Spring, The Climate-Correcting Machine neboli Věčné jaro, Stroj na úpravu klimatu byl k vidění v jihokorejském Soulu na podzim 2019. Řadu měsíců doprovázel před Národním muzeem moderního a současného umění výstavu Architektura a dědictví: Odhalování budoucnosti. Ta měla jasný záměr: propojit venkovní prostory v centru města a poskytnout zamyšlení nad problémy, s nimiž se potýkají všichni, kdo bydlí ve městech.

Pojďte si obří umělý "skleník" prohlédnout:

Máme jeden domov

Perpetual Spring byl navržený pro jedno z nejrušnějších míst v Soulu. Pablo Castro, spoluzakladatel společnosti Obra Architects, která za projektem stojí, ho popisuje takto: „To, že revoluce dává přednost příznivému počasí, lze historicky doložit na příkladu Jara národů, Pražského jara a před 12 lety i Arabského jara. Věčné jaro je instalace, která usiluje o umělé udržení klimatických podmínek příznivých pro progresivní společenské změny až do podzimu a zimy. Uměle vytváří klima pro lidskou interakci, organizaci společenství a debatu o myšlenkách: jasnou oblohu, příjemné teploty a bohatou kvetoucí zeleň.“ Jinak řečeno, projekt Věčné jaro je v jádru optimistický. Stačí, když se všichni budeme starat o náš společný domov, o planetu.

Odebírejte newsletter Dům&Zahrada Každé úterý výběr nejzajímavějších článků, unikátní tipy a triky pro váš dům a zahradu ve vaší e‑mailové schránce. Odebírat newsletter Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Stroj pro život

Netradiční pavilon lze vnímat jako stroj, jichž je všude kolem nás spousta. A myšlenka věčného jara se dá vyložit jako nástroj vedoucí ke zlepšení počasí, které se lidově řečeno zvrtlo. Experiment udržoval jarní počasí uvnitř pavilonu, což přeneseně odkazovalo na současné problémy klimatu a životního prostředí, ale také na společenské změny. Pavilon dočasně poskytoval místo se stabilním počasím bez ohledu na datum v kalendáři. Rovněž šlo o prostor, v němž se diskutovalo, hrálo divadlo i muzika, probíhala literární setkání a jiné akce. Součástí byly také přednášky týkající se demokratického vládnutí a spravedlnosti pro všechny.

Jako umělý skleník

Dočasná stavba vypadala jako ohromná krabice od bot, ale z kovu, prošpikovaná snad 150 „kukadly“. Šlo o polykarbonátové plastové polokoule, každá měla průměr 90 cm. Polokoule dovnitř pouštěly slunce, aby ohřálo interiér i v chladných měsících. Pavilon doplňovalo zařízení pro sestavení stroje na úpravu klimatu, využily se například fotovoltaické panely na střeše muzea poblíž. Ty dodávaly „šťávu“ automatickým odsávacím ventilátorům, závěsům z hliníkové fólie a sálavému podlahovému vytápění. Cílem bylo navodit trvalou iluzi jarního počasí, které svědčilo rovněž malé zahradě uvnitř.

Vizitka ateliéru

Newyorská architektonická projekční a plánovací kancelář Obra Architects řeší prototypy bydlení, iniciativy v oblasti veřejného prostoru, urbanistické plánování, rezidenční projekty zaměřené na stárnutí populace či vzdělávací projekty. Ale také využití alternativních zdrojů energie z obnovitelných zdrojů do architektury. Pracuje doslova pro celý svět včetně Argentiny, Číny, Koreje, Itálie a USA. www.obraarchitects.com

Objeví se znovu?

Celý projekt zkrátil covid, přesto byl originální objekt demontovaný až v květnu 2020. Uvažuje se o tom, že by se mohl znovu sestavit a otevřít ve městě Jincheon. Do té doby může jeho autory těšit, že Perpetual Spring zvítězil v soutěži Architecture MasterPrize 2022 v kategorii Best of Best – výstavy a také v kategorii Public Space (Veřejný prostor).

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 6/2023.