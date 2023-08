Zdroj: Spacer

Slovinské horské středisko Rogla možná znáte, i někteří Češi sem rádi jezdí na dovolenou. Právě tady se nachází hotel Natura, nicméně původní vize této stavby nebyla zcela naplněná. Proto se investor rozhodl rozšířit ji o dostavbu ubytovacích kapacit i společného zázemí.

V souladu s prostředím

Stávající objem hotelu nepřehlédnete. Kdyby architekti navrhli navazující dostavbu, dosáhlo by se souladu, nicméně z krajiny by vystupovala ještě větší hmota. Rozhodli se proto pro neotřelé řešení: dostavbu inspirující se tvarem střech tradičních venkovských stavení, které do horského prostředí přirozeně patří. Zásadním prvkem se tak stala fasáda, která bude připomínat dřevěnou sedlovou střechu, a ne jednu. Toto tvarosloví si však lze vyložit i jako koruny stromů nebo horské vrcholy. Architekti uvažují o použití dřevěných latí bez speciální ochrany, aby materiál přirozeně zestárl a časem ještě lépe zapadl do okolí.

Velkorysé světlo

Interiéry se jasně rozčlení na ubytovací a společné prostory. Veřejná část se umístí na vyšší podlaží a otevře se na sever k lesům, kdežto pokoje pro hosty budou mít o něco nižší výšku stropů a jejich orientace směřuje na jih. Rozdíly ve výškách podlaží dorovná centrální schodiště a oboustranný výtah. Díky přidání velkoformátových skleněných ploch hosty potěší opravdu velkorysé přirozené světlo. Pronikne rovněž do chodeb, takže umožní nejen zajímavé výhledy, ale i průhledy.

Vizitka studia

Slovinská architektonická kancelář Enota vznikla v roce 1998, zakládající partneři a hlavní architekti jsou Dean Lah a Milan Tomac. Od svého založení slouží jako tvůrčí platforma pro více než padesát architektů. Projekty společnosti jsou výrazně ovlivněné výzkumem a vývojem sociálních, organizačních a konstrukčních algoritmů odvozených z přírody. Výsledkem je silné pouto mezi budovami a prostředím, které je obklopuje.

Projekt hotelové dostavby už teď boduje v prestižních mezinárodních soutěžích, mimo jiné si odnesl cenu Best of Best v kategorii Konceptuální architektura v soutěži The Architecture MasterPrize 2022. Uvidíme, zda z něj budou stejně nadšení také hosté, až se vizi architektů povede proměnit v realitu.

Tento článek jste mohli najít v časopisu DŮM & ZAHRADA, č. 7/2023.