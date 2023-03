Zdroj: Schüco CZ

Architekti studia querkraft Architekten vytvořili budovu, která svou mřížkovou strukturou odkazuje na tradiční policové systémy švédského výrobce nábytku.

IKEA se chtěla prezentovat jako „dobrý soused“, což v případě designu novostavby s plochou téměř 30 000 m² v blízkosti Wien Westbahnhof znamenalo upustit od „modrých krabic“, které jsou pro její prodejny typické. Pro novou obchodní čtvrť, která v blízkosti dřívějšího hlavního vídeňského nádraží vzniká, bylo nutné navrhnout něco osobitého – otevřenou, městskou budovu, která nabídne kvalitní architekturu a bude méně spoléhat na výrazné barvy a velká loga.

„Šlo o neobvyklou spolupráci s odvážným klientem,“ shrnuje Jakob Dunkl, jeden z trojice majitelů studia querkraft Architekten. „Město Vídeň mělo několik náročných požadavků. Budova měla být zcela bez automobilů – součástí nesměla být žádná parkovací místa pro zaměstnance – a na střeše měla být veřejně přístupná terasa. Nejenže společnost IKEA všechny tyto požadavky splnila, její zástupci byli velmi otevření i v souvislosti s návrhy ohledně dalších aspektů, např. z hlediska firemní identity. Na budově je proto mnohem méně modré a žluté barvy a i loga společnosti jsou výrazně menší.“

Trojrozměrný městský park se 160 stromy

Architekti navrhli projekt připomínající sortiment společnosti IKEA, sedmipatrovou ocelovou stavbu inspirovanou tradičními policemi. V obvodovém plášti se střídají prosklené uzavřené kostky a otevřené části s ocelovou konstrukcí se zelení v květináčích. Koncepci komentuje Sonja Mitsch, projektová manažerka studia querkraft Architekten: „Aby bylo dost prostoru pro novostavbu, byla stržena budova z konce 19. století. Pokud byste se obyvatel zeptali, co by danou budovu mělo nahradit, nejčastější odpovědí by pravděpodobně byl park. Proto jsme jim v rámci nové městské prodejny IKEA vytvořili trojrozměrný park, ve kterém je více stromů, než by tomu bylo u stejně velké plochy zeleně na úrovni terénu.“

V budově a v jejím okolí roste celkem 160 stromů, a to v bílých ocelových květináčích s výškou až 190 cm. Každý z těchto květináčů pak disponuje automatickým, senzorově ovládaným systémem zavlažování, který dokáže reagovat na individuální nároky každé rostliny na závlahu.

Při výběru jednotlivých rostlin zahradní architekti volili druhy, kterým nejvíce vyhovuje vídeňské klima, případně ty, které se běžně nacházejí na jihu Švédska, tedy v domovině společnosti IKEA. Díky koncepci zeleně je první městská prodejna společnosti IKEA jednou z prvních budov, které dosáhly platinové úrovně certifikace GREENPASS. Tento systém hodnotí budovy a čtvrti s ohledem na šest městských a tři bonusová kritéria, a to včetně vody, klimatu, ovzduší, biodiverzity, energií a nákladů. Novostavba rovněž získala mimořádné hodnocení z hlediska certifikace budov BREEAM (hodnocení „Excellent“ - vynikající). Dopad rostlin na městské klima lze měřit i kvantitativně. Na základě simulací, které projektový tým provedl, snižuje zeleň teplotu vzduchu v okolí budovy v rámci běžného teplého dne až o 1,5 °C na úrovni chodníku. Z hlediska vnímané teploty je pak dopad ještě větší.

Několik příběhů pod jednou střechou

Součástí udržitelné koncepce je i to, že společnost IKEA budovu sdílí s dalšími uživateli. Páté a šesté patro obývá hostel Jo&Joe se 345 lůžky. V přízemí je na jižní straně vyhrazena menší část pro nezávislé obchody, z nichž většina působila již v původní budově z konce 19. století. Tím novostavba navazuje na řadu obchodů na Mariahilfer Straße a vytváří tak výrazný koncový bod ve směru k nádraží Wien Westbahnhof a městské silnici Wiener Gürtel.

Avšak největší veřejnou atrakci vytvořili architekti přímo na střeše budovy. Působivý skelet z bíle lakované oceli pokračuje vzhůru jako otevřená pergola, kterou zvýrazňují solární panely a lamelové zastínění. Ukrývá se tu veřejná terasa, jež se rozprostírá po celé ploše střechy. Odtud mohou návštěvníci pozorovat celé centrum Vídně i kopce, které rakouskou metropoli obklopují.

Nahoru-dolů

Návštěvníci se mohou na střešní terasu kromě přístupu z atria dostat také po vnějším schodišti nebo několika výtahy. Tyto prvky a dále úniková schodiště a šachty pro technologie byly integrovány do vnějšího ocelového skeletu. Díky tomu se uvnitř budovy uvolnil prostor o ploše 50 x 60 metrů, neboť nebyly použity žádné schodišťové šachty ani vyztužení jádra budovy. „Jde o podobný princip jako v případě stavby Centre Pompidou v Paříži – tedy budovy, kterou velice obdivujeme,“ říká Jakob Dunkl.

Pro vlastní obvodový plášť budovy za ocelovými „policemi“ byl zvolen sloupko-příčkový systém Schüco FWS 50.SI, který byl oceněn stříbrnou plaketou udržitelnosti „Cradle to Cradle“. Prosklené plochy se střídají s uzavřenými fasádními panely, které jsou z vnější strany obloženy bíle lakovaným ocelovým plechem a z vnitřní jsou opatřeny sádrokartonovými panely.

Prosklené výlohy prodejny IKEA

Prosklené jednotky v arkýřích jsou obzvláště velké a vystupují z budovy do ocelové konstrukce. Průhledná čela slouží jako výlohy prodejny IKEA. Každý z těchto prvků je 8 metrů široký a 3 metry vysoký, přičemž jej tvoří pouhá tři skleněná pole. Profily systému Schüco FWS 50 jsou široké jen 50 milimetrů a mezi jednotlivými prvky jsou tak téměř neviditelné.

Ve vyšších patrech, kde se nachází hostel, jsou prosklené plochy rozděleny do menších částí. Jsou zde rozdíly oproti sloupko-příčkové fasádě, která je instalována dále směrem dovnitř. V rámci pater, jež obývá společnost IKEA, je přístup na balkóny zajišťován výhradně balkonovými dveřmi systému Schüco AWS 75.SI+, které jsou integrovány jako vložený prvek do sloupko-příčkové fasády. V hostelu je spousta oken s manuálním ovládáním ze stejného systému. Tato okna však disponují pojistkou proti otvírání a lze je pouze sklápět. Je to především z bezpečnostních důvodů, neboť ne na všechny balkony lze vstupovat - většina z nich nemá žádné zábradlí a využívá se pouze pro rostliny v květináčích.

Čtyři patra prodejny s centrálním atriem

Pocit volnosti, který z budovy vyzařuje do okolního světa, pokračuje i uvnitř. Spodní čtyři patra využívá společnost IKEA – nachází se zde hlavní prodejna, samoobslužná část i obligátní restaurace. Centrální atrium obklopují eskalátory, které stoupají až do 4. patra. Do hostelu a na střešní terasu se lze dále dostat po tradičních schodištích nebo výtahy.

Uvnitř budovy je 4,5 metru hluboká ocelová konstrukce nahrazena železobetonovým skeletem s přibližně desetimetrovými rozpony. Velké vzdálenosti mezi podpěrami umožňují flexibilní využití daných prostor a jejich časté proměny z hlediska zařízení. Interiéru dominují pohledové betonové stropy s viditelným potrubím, betonové podlahy s hladkou povrchovou úpravou, stěrky bez jakýchkoliv dalších krytin, bíle lakovaná ocel a spousta skla.

K prostornosti interiéru přispívá také koncepce protipožární ochrany. Vstupní prostory, atrium a 2. a 3. patro tvoří společný požární úsek. V případě požáru lze 1. patro oddělit od rozsáhlých vertikálních prostor pomocí požárních clon.

Bezpečnost a transparentnost současně

V hostelu pak architekti využili účinnou protipožární ochranu v kombinaci s maximální transparentností. Ocelová sloupko-příčková fasáda Jansen VISS Fire TVS EI60, která je instalována na výšku celého patra, poskytuje požární odolnost po dobu 60 minut, a to okolo celého atria. Jsou zde integrovány ocelové protipožární dveře Janisol 2 EI30 a Janisol C4 EI60. O patro výš pak atrium obklopují převážně uzavřené bílé zdi. Výhledy z hostelu do volného prostoru zajišťuje pouze několik individuálních fixních prvků protipožárního a kouřotěsného systému s 60minutovou požární odolností Schüco ADS 80 FR 60 s protipožárním zasklením.

Půdorysy s hloubkou cca 50 metrů jsou výhodné pro účely prodejny nábytku, z hlediska provozu hostelu však toto rozvržení představovalo velkou výzvu. Aby měly vnitřní prostory dostatek světla, přidali architekti dva nové dvoupatrové vnitrobloky a třípatrový vnitroblok na 5. a 6. patře – a to kromě velkého atria, které se rozprostírá napříč všemi patry.