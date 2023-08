Zdroj: Shuttestock

Aromaterapii, která působí skrz dýchací systém, jistě znáte. Čich je součástí limbického systému a ze všech smyslů se dá nejlépe využít pro podporu zdraví. Ale přímá terapie dokáže působit ještě skrz náš největší tělesný orgán.

Tady se dozvíte 3 vědecky ověřené způsoby, jak dokáže aromaterapie zlepšit váš život:

Brána do těla

Druhou možností, jak si ještě lépe užít aromaterapii, nabízí kůže. Jde o známou věc, účinky jsou prověřené staletími. „Nejen z historických pramenů a archeologických nálezů víme, že krále, faraony či jejich blízké potírali sluhové esenciálními oleji. Aby jim ulevili při zdravotních potížích, podpořili jejich vitalitu, energii i krásu. A rovněž dlouhověkost, ostatně dnes se za tímto účelem aplikuje aromaterapie jako jedna z nejúčinnějších metod každodenního well-being,“ vysvětluje naturopatka Helena Neumannová z Levandulového údolí.

Proč to funguje lépe

Také u přímé aromaterapie se používá přírodní esenciální olej ideálně v bio kvalitě, který se nanáší v množství několika kapek krouživými pohyby na vnitřní zápěstí a spánky. Podle Heleny Neumannové se na vnitřních zápěstích nachází extrémní množství tepen, žil i vlásečnic, navíc kůže je zde jemná. Proto je působení rychlejší a intenzivnější přes tzv. synapsi a pronikání léčivých látek do celého těla skrz nervová vlákna s bonusem hojení neuropeptidů.

Do práce i na cesty: esenciální olej v roll-onu se snadno aplikuje Autor: Shutterstock

Největší, přesto opomíjená

Kůže je skutečně největší tělesný orgán, plošně jde asi o 1,5 až 2 m². Podle toho, jaké jste konstituce a v jaké životní fázi se nacházíte, váží asi 6 až 10 procent celkové hmotnosti. Navíc kůže dokáže reagovat i na velice jemné podněty, jak pozitivní (například působení esenciálního oleje), tak i negativní (bolest).

Dva v jednom

Přímá aromaterapie tedy sází na dvě cesty, kdy se k dýchacímu, potažmo limbickému systému napojuje kůže. Proto je mnohem účinnější než samotné působení přes aromalampu. Nejdostupnější je lokální automasáž viz výše, tu si můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. Kromě vnitřních zápěstí a spánků se esenciální olej dá nanášet například i od kotníků ke kolenům, po vnější straně. A jednou za čas si dopřejte celotělovou masáž s esenciálním olejem, jehož vůně je vám příjemná.

Co ještě přidat

Nejen v době nachlazení se vyplatí inhalace. Jde to rovnou z lahvičky s esenciálním olejem, stačí ji otevřít a přivonět. Nebo olej nakapejte na čistý kapesník, přiložte k nosu a v klidu dýchejte. Případně použijte metodu našich babiček, kdy pár kapek esenciálního oleje dáte do nádobky s teplou vodou a inhalujete. A kdo má v koupelně vanu, ještě si užije voňavou lázeň. Opět stačí použít několik kapek esenciálního oleje, jež rozmícháte v nosné složce (rostlinný olej, mléko, případně med) a přidáte do vody.

Zdroj: Healthline.com, Levandulové údolí