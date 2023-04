Zdroj: shutterstock

Aspirin patří do našich životů už více než sto let a stále si drží pozici nejprodávanějšího a nejstaršího synteticky připravovaného léku. Kromě jeho schopnosti ulevovat od bolesti a horečky, může tento zázračný lék nabídnout mnohem více. Jak? Pojďme se podívat na některé neotřelé způsoby jeho použití!

Podívejte se, jak během 10 minut dokáže aspirin zbavit vaši pleť černých teček!

Aspirin - co to je?

Aspirin, obsahující kyselinu acetylsalicylovou, je běžný lék, který lze zakoupit v lékárnách i supermarketech. Kromě svých léčivých účinků na bolest a horečku, je také známý svým antizánětlivým působením. A jak se ukázalo, má ještě mnoho dalších využití, která vám zaručeně zpříjemní život.

Péče o naše tělo - aspirinem proti lupům, potu, akné a mnohem více

Máte problémy s lupy, akné nebo suchou kůží? Aspirin je tu pro vás! Když se chcete zbavit lupů, jednoduše rozdrťte několik tablet aspirinu a smíchejte je se šamponem. Na suchou kůži vám zase pomůže smíchat rozdrcené tablety s jogurtem a mazat se.

I akné může být opravdu nepříjemné. Jestliže vám žádné běžně dostupné přípravky nepomáhají, zvažte využití aspirinu. Rozemelte dvě až tři tablety a smíchejte je s přibližně třemi lžičkami vody. Dobře promíchejte, až vznikne hustá pasta. Tuto pastu aplikujte na postižené partie pokožky. Aspirin nechte na kůži působit několik minut a poté jej důkladně omyjte. Opakujte denně následujících 14 dní.

Připravte se na úžasné výsledky a proměnu vaší pokožky!

Aspirin v domácnosti - vybělí prádlo, zbaví vás vodního kamene, prodlouží životnost řezaných květin.

Nechte aspirin dělat zázraky i v domácnosti! Přidejte několik tablet do pračky pro bělejší prádlo, nebo jej rozmíchejte s vodou a octem a použijte na odstranění vodního kamene. A co teprve řezané květiny. Stačí přidat jednu tabletu do vázy s vodou a vaše květiny zůstanou čerstvé mnohem déle. Tak hurá do experimentů!

