Zdroj: BowerBird / Dylan James

Rohový dům v Carlton North v Austrálii už měl hodně za sebou. Potřeboval vlastně všechno nové. Tohle nebylo na rekonstrukci, spíš na kompletní přestavbu. Nakonec z toho nevyšla ani přestavba, ale vlastně kompletně nový dům, kterému zůstal zachován jen vstupní portál v typickém místním stylu.

Více světla, více prostoru

Původně to měl být dům jen pro dva mladé lidi. Jenže člověk míní a život mění. Tak se už během příprav ve studiu Angelucci Architects z něj stal dům pro šest osob. Základní požadavky byly, aby se tam všichni vešli (i na velmi dlouhém a úzkém půdorysu), aby měl dostatek světla a také aby byl moderní. Žádná nuda. A to se skutečně stalo.

Netradičně projdeme dům od sklepa, protože půjdeme po patrech. Suterén má v sobě prádelnu a technickou místnost, stejně jako velký prostor, kde si můžou hrát děti. Může se také proměnit na pokoj pro hosty nebo sekundární společenskou místnost. I když je v suterénu, díky vysoko položeným oknům se sem dostane světlo.

Přízemí si projdeme pěkně od vchodu. Dveřmi se vejde do dlouhé chodby, kde hned na začátku jsou dveře do ložnice majitelů. Má velkou šatnu i vlastní koupelnu.

Pojďme však chodbou dál. Dostáváme se do obývacího pokoje, který má průhled do maličkého proskleného atria. To vnáší do problematicky úzkého domu dostatek světla. Atrium se navíc dá díky skládacím stěnám zcela otevřít, takže se stane součástí interiéru. Zajímavý je i netradiční vstup ve zvlněné dřevěné stěně z obývacího pokoje do sekundární koupelny, kde je velká vana. V zadní části pak najdeme kuchyni a boční vstup do domu. Ten na fotografiích vidíte ve snížené části obložené do půli stěny střešními šablonami. Pokud jste si všimli zvláštních otvorů ve střeše, jde o další světlíky, kterými dovnitř proudí sluneční paprsky, aniž by se snižovalo soukromí domu.

Po schodech se pak lze dostat do střední vyvýšené části domu s dvojicí ložnic a koupelnou, která má velmi netradiční úzkou sprchu.