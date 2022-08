Zdroj: Vekra

Stínění na domech je dnes jednou z nejdůležitějších součástí. V létě musí zabránit vstupu slunce do interiéru, v zimě naopak mu to umožnit. Jenže ovládat to všechno ručně prostě nejde.

Dnes je samozřejmostí ovládání zautomatizovat. „Jestliže máte domov napojený na systém inteligentní domácnosti, můžete do tohoto ‚týmu‘ přidat klidně i stínění. Ovládání žaluzií či rolet pak lze řešit i zcela automatizovaně podle předem nastavených scénářů podobně, jako to umí například termostat pro ovládání vytápění,“ popisuje David Šejvl, manažer divize stínění značky Vekra. Pokud například vstáváte ráno v šest, můžete si navolit, aby se v tuto hodinu stínění samo roztáhlo. Díky tomu se v letním období, kdy už je venku světlo, nebudete budit do tmy. Přes den, když naplno svítí slunce, se mohou žaluzie zase zatáhnout, takže interiér se nebude přehřívat a vy tak budete mít doma i po svém návratu stále příjemnou teplotu. Podobné scénáře si můžete nastavovat individuálně podle potřeby na každý den jinak, stínění si tak můžete pohodlně nařídit zvlášť na víkend a na pracovní dny.

Samozřejmě, že systém napojený na chytrou domácnost být nemusí. Může operovat zcela samostatně a být separátním celkem. Ovšem je to škoda, protože zapojením do většího celku, toho umí mnohem víc.

Čtěte také Čtěte také Jak vypudit pavouky

Podívejte se, jak funguje automatický větrný senzor na markýze:

Větru, dešti neporučíme, ale přizpůsobíme se

Podobnými automatickými scénáři ale chytré ovládání stínící techniky nekončí. Její součástí mohou být také čidla, která reagují na aktuální počasí a stínění sama vytáhnou podle potřeby. „Existuje například větrné čidlo, které se nastaví na hodnotu sílu větru, kterou má stínění vydržet. Jakmile čidlo zaznamená vyšší rychlost větru, automaticky dá signál k zatáhnutí žaluzií, aby nedošlo k jejich poškození,“ vysvětluje David Šejvl z Vekry. Kromě čidla na vítr existuje například také sluneční čidlo reagující na to, když vyjde slunce, dešťové nebo i teplotní čidlo, které se postará o to, aby se žaluzie zatáhly v případě, že teplota v pokoji dosáhne určité výše.

Větrné čidlo pro zastínění Autor: Elero

Pro markýzy se pak používá speciální otřesové čidlo, které zaznamená případný pohyb markýzy a vydá signál motoru, aby se zatáhla. Příprava pro instalaci vnějších čidel, tedy větrného, slunečního nebo dešťového, je přitom jednoduchá. Stačí vyvést elektřinu, případně může být i bateriová verze. U běžného rodinného domu stačí jedno čidlo, u bytových nebo větších či členitějších rodinných domů se dávají zpravidla 2 čidla. Vnitřní čidla mohou být v bateriové verzi, příprava tedy není třeba.

V zimě je naopak dobré nechat slunce proudit dovnitř Autor: Vekra

Stínění pomáhá s úsporou za vytápění

V chladné části roku ovšem chceme něco jiného. Kvůli staženým žaluziím či roletám do místnosti nemohou proniknout sluneční paprsky, které by prostor prohřály. Automatické ovládání stínění navíc podporuje i stát. V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat na nákup stínicí techniky maximální příspěvek ve výši 1 000 Kč/m2 v případě manuálního či motorového ovládání, zatímco u automatizovaného stínění to může být až 1 500 Kč/m2.



Zdroj: Vekra, Dům&Zahrada