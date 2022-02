Zdroj: shutterstock.com

Je dobré, svojí chutí může připomínat máslo, navíc je i zdravé – avokádo. Věděli jste ale, že si jej můžete zkusit vypěstovat i sami doma? Možná nevypěstujete plod jako takový, ale rostlinka, která vám vyroste, vám může dělat radost dlouhodobě.

Pěstování avokáda ve vodě

K pěstování avokáda se nejčastěji používá hydroponická metoda, kdy dochází ke klíčení kořínků do vody. Nejen že klíčení v průhledné sklenici vypadá zajímavě, ale také se nebudete muset starat o vlhkost substrátu, plísně a další nepříjemnosti.

Pecku však do vody nemůžete ponořit celou, vždy jen polovinu. Špička by měla směřovat vzhůru, pod sebou potřebuje dostatek místa pro kořínky. S umístěním vám mohou pomoci ostré špejle či párátka. Špejle zasuňte do pecky ze dvou nebo čtyř protilehlých stran, jen tak hluboko, aby se pecka udržela. Špejle opřete o okraj sklenice, vodu doplňte zhruba do půlky pecky.

Avokádo Autor: shutterstock.com

Sklenici s peckou postavte na teplé a světlé místo, ideálních je 25 °C. Přímé slunce vhodné není. Do doby, než začne semeno klíčit, můžete pecku shora přikrýt. Vodu měňte denně, případně obden. Používejte vlažnou a odstátou vodu.

Semenáček přesaďte do květináče s lehkým substrátem ve chvíli, kdy se objeví první lístky a husté kořínky. Třetina až polovina pecky by měla vyčnívat nad substrátem.

Náš tip: Pecku před použitím důkladně očistěte od dužiny, jinak bude zahnívat. Při teplotě 20 až 25 °C semeno vyklíčí za 2 až 6 týdnů.

