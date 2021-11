Zdroj: Shuttterstock.com / t50

Azalky pěstované doma jsou většinou tzv. indické azalky neboli Rhododendron simsii. První vyšlechtěné hybridy se k nám dostaly už v 19. století a krásou svých květů si okamžitě získaly popularitu, která trvá dodnes. Nyní existuje doslova záplava barevných variant – azalky kvetou všemi barvami od bílé přes odstíny růžové až po fialovou. Navíc kvetou v zimě, kdy většina pokojovek spí, což je činí ještě atraktivnějšími. Ovšem aby azalka vydržela a kvetla i další sezonu, musí se to s ní umět.

Azalka má ráda chlad

V období růstu a tvorby poupat azalce stačí teplota kolem 10 °C, takže přetopený pokoj není nic pro ni. Postupně, jak poupata dorůstají a azalka rozkvete, snese i vyšší teploty, více než 20 °C by to ale být nemělo. Ideálním místem je tak pro ni zimní zahrada, případně ji můžete umístit mezi okno či na parapet v chladné chodbě.

Zálivka má svoje pravidla

Azalka potřebuje dostatek vláhy, ale pokud ji necháte stát trvale ve vodě, nepřežije to. Buď ji pravidelně zalévejte, jakmile vodu vypije, nebo dvakrát týdně na půl hodiny ponořte její květináč do vody, poté nechte přebytečnou vodu okapat. Voda na zálivku by rozhodně neměla být rovnou z kohoutku, ale ani odstátá není nejvhodnější. Dobrá je dešťová voda či rozpuštěný sníh, případně můžete převařit pitnou vodu a do litru dát několik kapek octa.

Půvabná azalka existuje v nespočtu barevných variant Autor: Shutterstock.com

Když shazuje listy a poupata

V takovém případě je jasné, že není v ideálních podmínkách. Příčinou shazování listů a poupat může být příliš vysoká teplota v místnosti, příliš suchý vzduch (dá se vyřešit častým rosením na list, ne na květ, nebo květináč postavte na oblázky do misky naplněné vodou), přílišná, nebo naopak nedostatečná zálivka nevhodnou vodou. Mějte také na paměti, že ačkoliv azalka kvete v zimě, tak není vhodné ji v tuto dobu hnojit, období hnojení nastává až v průběhu května.

Jak naložit s květy

Pokud má azalka vhodné podmínky, odmění se vám nádhernými, byť nevoňavými květy nejrůznějších barev, které se na rostlině obměňují po dobu 6–8 týdnů. Odkvetlé květy odstraňujte, aby se rostlina nevysilovala tvorbou semen. Jakmile přestanou dorůstat další poupata, zaštipujte nové výhony, aby se azalka pěkně rozvětvila.

Přesadit ji stačí jednou za tři roky do mělčí, jen o málo větší nádoby do substrátu vhodného pro azalky, můžete použít i hrubší rašelinu smíchanou s říčním pískem. A v létě opravdu vydatně zalévejte, třeba i dvakrát denně, pokud je potřeba. Uvidíte, že s takovou péčí azalka začne po létě tvořit nová poupata.

Zdroje: abecedazahrady.dáma.cz, českéstavby.cz