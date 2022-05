Zdroj: Shutterstock

Známá alternativní terapie funguje prostě. Využívá výtažky z květů, jimiž harmonizuje naše emoce a přes psychiku zlepšuje naše zdraví. Bachovy květové esence jsou běžně k dostání, zásadní je vybrat si pro sebe tu správnou.

Kdo na to přišel

Lékař Edward Bach působil v minulém století v různých londýnských nemocnicích jako patolog a bakteriolog. Nicméně jeho hlavním zájmem nebyly samy choroby, ale lidé, kteří jimi trpěli. Záhy zjistil, že u každého pacienta se objevují odlišné reakce na stejnou nemoc a naopak, stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta jiné reakce. V roce 1930 opustil lékařskou praxi a začal hledat přírodní metodu, která by nemocným ulevila. Objevil ji v 38 rostlinách, přesněji v jejich květech.

Jak to funguje

Podle Bacha mají rostliny energii, určité vibrace. On sám je údajně přirovnával k hudbě. Určitě i vám je některá hudba velice příjemná, aniž byste dokázali vysvětlit proč. Z květů Bach extrahoval 38 různých esencí, do nichž se otiskly vibrace rostlin. Užíváním vhodně zvolené esence se má uvolňovat zablokovaná energie v našem těle a dojít k harmonizaci ducha i těla.

Kromě 38 jednodruhových esencí (například číslo 1 má řepík lékařský, pod číslem 19 se skrývá modřín opadavý a tak dále) Bach vytvořil ještě jednu složenou z pěti druhů květů a označil ji jako krizovou. Používá se tehdy, když se člověk nachází v akutní stresové situaci, třeba jste se dozvěděli šokující informaci, čeká vás důležité jednání či zkouška, s někým jste měli velký konflikt a podobně, zkrátka potřebujete okamžitou pomoc.

Co je prvořadé

Publikace Energetická medicína, Bachovy květové esence od Katariny Michel nabízí více informací. Autor: Krystal Aquamarin Zásadní je vybrat si správnou esenci, a nemusí být jen jedna, podle toho, co vás trápí a jak se cítíte (věnujte se své psychice, nikoliv fyzickým potížím). Popis, pro koho je ta či ona esence vhodná, najdete i na internetu. Nebo podrobněji třeba v knize Energetická medicína – Bachovy květové esence od Katariny Michel. V publikaci autorka uvádí také tipy na esence pomáhající při mnoha civilizačních problémech (alergie, poruchy se srdcem a oběhovým systémem a jiné). A když si stále nejste jistí, poraďte se s někým zkušenějším. Může to být prodejce, který se Bachovkám věnuje více let, hodně napoví i recenze jeho e-shopu. Také si můžete nechat namíchat vícedruhovou esenci na míru.

Nevěříte?

Esence jsou nejznámější v podobě kapek, které se dávají do vody. Jsou konzervované alkoholem, ale obsahují ho v tak nepatrném množství, že je můžou užívat i děti nebo řidiči. A rovněž zvířata. Možná právě v tom je Bachova terapie zajímavá také pro "nevěřící Tomáše". U dospělých si můžete říct, že funguje jako placebo. Jenže - pomáhá i opravdu malým dětem nebo třeba mazlíčkům, a ty je jistě neužívají vědomě.

