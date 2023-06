Zdroj: Shutterstock

Renovace balkonů se netýká pouze obyvatel panelových domů a bytových komplexů. Existuje totiž i velký počet rodinných domů s balkonem. Nejčastějšími důvody pro renovaci balkonů bývá narušená balkonová dlažba, stav zábradlí nebo jiný estetický či funkční problém na fasádě, zábradlí či čele balkonu.

Příčiny závad

Balkony jsou vystaveny proměnlivým povětrnostním podmínkám i vysokému namáhání způsobenému změnami teploty a vlhkostí. Teplotní výkyvy v průběhu dne mohou přesáhnout 50 °C, čímž vzniká napětí, které má za následek poškození konstrukce balkonu a obkladů, které jej kryjí.

Oprava balkonu:

Identifikace problémů

Jednou z nejzásadnějších částí renovace balkonu je posouzení jeho technického stavu. Některá z poškození, která se mohou vyskytnout, zahrnují odlupování rohů, hluboké praskliny v betonové desce nebo poškození keramických dlaždic. Důležité je také podchycení všech nedostatků v konstrukci balkonu, většinou způsobených změnami teploty a vlhkostí.

Posouzení technického stavu balkonu

Oprava balkonu by neměla začít, dokud není posouzen technický stav betonového podkladu, zejména v souvislosti se stavem výztuže. Je nutné provést komplexní hodnocení stavu a stanovit příčiny poškození. Následovat by měla zkouška pevnosti konstrukce, určení vlhkosti a posouzení stavu a funkčnosti způsobu odvodu dešťové vody, včetně výběru technologie opravy balkonu. Pokud je poškození rozsáhlé a existuje obava, že by mohlo dojít ke ztrátě stability, neměli byste s opravou otálet. Posouzení ale musí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací.

Koroze betonu

Hlavní příčinou poškození betonových konstrukcí je tzv. koroze betonu vznikající působením CO2 obsaženého ve vzduchu. Pod jeho vlivem dochází ke karbonizaci betonu, která mění jeho reakci z kyselé na neutrální. V důsledku toho není beton dostatečně chráněn proti odlupování. Současně s tím postupuje koroze výztužné oceli, což má za následek, že beton zevnitř praská. Pokud se tedy trhliny, které se na betonové balkonové desce objeví, při opravě trvale neuzavřou, dojde k jejímu dalšímu poškození vniknutím vody.

Zdroj: kutilove.eu, estav.cz, fachmani.cz