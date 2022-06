Zdroj: Shutterstock

Super paráda vás čeká poměrně záhy, za pár let bambusy dorostou do sympatické výšky, k některým budete doslova vzhlížet. Samozřejmě to neplatí automaticky pro všechny, najdete i mini kultivary. Což berte jako plus, z pestré palety mnoha bambusů si snáze zvolíte favorita pro svou zahradu.

Velký výběr

Bambus pochází z Asie, do Evropy se dostal v 18. století. Není jeden, existuje více než tisíc bambusů, vybírejte si podle toho, čeho chcete dosáhnout a jaké podmínky jim dokážete poskytnout. Dají se pěstovat samostatně, jen tak pro radost, nebo ve skupinách, ale můžete z nich mít i živý plot. Nabízí se rovněž v podobě půdopokryvných rostlin, prodávají se bambusy vhodné do nádob. Přesto platí: čím větší budou, tím spíš si užijete uklidňující ševelení listů.

Základní skupiny

Podle stavby oddenků lze bambusy rozdělit na dvě základní skupiny. Trsnaté (například rod Fargesia, běžná výška v dospělosti asi 3 metry, vhodné místo nabídne polostín až stín) a výběžkaté (například Phyllostachys, běžná výška v dospělosti asi 6 a více metrů, hodí se pro slunečná stanoviště). Trsnaté bambusy mají krátké oddenky, které se nikam dál „necpou“, naopak výběžkaté bambusy se svými oddenky dokážou rozprostřít široko daleko. A pak třeba nadzvednou dlažbu nebo budou utiskovat další rostliny v okolí. Proto je u nich už před výsadbou třeba myslet na protikořenovou bariéru.

Každý bambus nemusí být obr, například´Variegata´se používá do nízkých výsadeb. Autor: Shutterstock

Co po vás chtějí

Bambusům se dobře daří v teplejších oblastech na chráněných místech. Tam, kde hodně fouká, vám asi žádný zkušený bambusář tyhle zajímavé trávy nedoporučí. Nicméně, prodávají se i zástupci vhodní pro vyšší polohy. Traduje se, že bambus zvládne téměř jakoukoliv půdu. Pravda je taková, že nejlepší bude dobře propustná, humózní zemina. Nebo do písčité přidejte těžší půdu, naopak jílovitou odlehčete. Myslete na pravidelné přilepšování hnojivem a opravdu dostatečnou zálivku (v zimě je víc než mráz ohrožuje sucho a zmiňovaný vítr).

Co ještě vadí: Na škodu je ostré slunce, trvalé přemokření a kyselá, nebo zásaditá zemina.

Hlavně aby nekvetl

Zatímco u většiny dekorativních rostlin je kvetení to, po čem toužíme, u bambusů platí přesný opak. Kvůli němu se některé bambusy vysilují, ale dokážou ho přežít (v případě částečného kvetení), jiné však můžou odumřít (trvalé kvetení). Jelikož problematika květů stále není dostatečně probádaná, stoprocentní jistotu asi nebudete mít nikdy. Dobrá správa zní, že bambusy můžou kvést až za několik desetiletí, jindy ještě později. Teoreticky se proti tomu lze bránit už samotným výběrem bambusů takzvaně nové generace i nákupem u specialistů, kteří se na tyhle exotické trávy zaměřují a množí je vegetativně.

