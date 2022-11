Zdroj: Shutterstock

Určitě už jste slyšeli o bankovní identitě, která vlastně funguje jako elektronický doklad vaší totožnosti. A to nejen v bance. Kde všude vám pomůže?

Prověření i na internetu

Je to vlastně jednoduché. Když si zřídíte internetové bankovnictví, podepíšete danou smlouvu, a pokud banka tuto funkci podporuje (a dnes už to dělají téměř všechny), získáváte spolu s přístupem do bankovnictví také takzvanou bankovní identitu. V praxi to znamená, že ze svého počítače nejen vidíte, kolik jste utratili třeba minulý víkend na nákupech, ale také můžete zařídit celou řadu věcí. Aniž byste se museli někde objednávat, absolvovat schůzky, stát fronty na úřadech nebo tisknout formuláře a osobně je podepisovat.

Praktická pro paměť

Bankovní identita, zkráceně BankID, je navíc pro všechny instituce jednotná. Přihlašujete se pokaždé stejně, stejnými údaji a přes portál vaší banky, na které vás odkáže přihlašovací formulář úřadu. Nemusíte si pamatovat řadu různých hesel ani přihlašovacích jmen. Systém vaší banky v tu chvíli ověří, že jde skutečně o vás, a na požadované místo vás „propustí“. Přihlášení, případně potvrzení přes bankovní identitu také funguje jako elektronický podpis.

Kde ji využijete

Portál občana: Tento portál státní správy mimo jiné umožňuje zkontrolovat platnost dokladů či obnovit řidičský průkaz, nahlédnout do katastru nemovitostí nebo registru vozidel, založit či změnit živnost. Nebo se přihlásit do Očkovacího portálu občana.

Správa sociálního zabezpečení, Moje daně a další portály, které využívají hlavně podnikatelé: S bankovní identitou je možné podat jak daňové přiznání, tak například přehled pro správu sociálního zabezpečení, komunikuje se přes ni také s úřadem práce.

ePodatelny měst a obcí: Zatím neplatí, že je možné prostřednictvím přihlášení komunikovat se všemi obcemi, ale jejich počet velmi rychle roste.

Aplikace eRecept: Po přihlášení máte přístup k předepsaným i vydaným receptům, můžete si prohlédnout detaily o konkrétním receptu a postupně se budou v aplikaci objevovat také informace o všech očkováních i další.

Datová schránka: Od ledna příštího roku se rozšiřuje počet těch, kteří jsou povinni mít datovou schránku, na všechny podnikatele včetně OSVČ. Bankovní identita slouží jako jeden ze způsobů přihlášení do schránky a s její pomocí ji lze rovněž uzavřít nebo v ní provádět jiné změny.

Soukromé firmy: Především se týká těch, které poskytují pojištění nebo slouží k investování, přes BankID se ale můžete přihlásit i do některých obchodů a výhodně nakupovat. V řadě z nich je možné právě přihlášení, jinde, nejčastěji v pojišťovnách, prostřednictvím bankovní identity také můžete podepsat smlouvu.

Je to bezpečné?

Ano i ne. Čas od času se stane, že bankovní systém napadnou hackeři nebo zvlášť dobře postavený vir. Od toho má ovšem banka vlastní experty, kteří její fungování na internetu chrání. Jestliže podvodníkům neprozradíte veškeré přihlašovací údaje, nemají šanci získat peníze z vašeho účtu. Už jen proto, že si údaje nastavujete sami, banka je aktivně nezná.

Větší riziko může představovat vaše chování. Proto vaše údaje nesdělujte nikomu dalšímu (až na skutečné výjimky jako manžel, děti). Pro komunikaci používejte vlastní zařízení (počítač, telefon) s kvalitním antivirem. Nevěřte e-mailům nebo telefonátům, které po vás chtějí zadání hesla z jakéhokoli důvodu. Pamatujte si, že banka ani jiné instituce po vás nebudou vyžadovat použití bankovní identity, pokud s nimi právě nejednáte. A i pak k tomu dochází jen na oficiálních internetových stránkách dané instituce, nikdy ne v jiném formuláři ani při hovoru po telefonu.

