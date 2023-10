Zdroj: Marek Tesař

Kam vyrazit s dětmi během krátkých podzimních prázdnin? V hlavním městě můžete zejména s holčičkami obdivovat krásu panenek BARBIE a vyrobit si i vlastní náramek z korálků právě ve stylu Barbie! Přesně to na vás čeká v sobotu 28. října od 11 do 19 hodin v České Galerii Moderního Umění v Praze.

Sobotní státní svátek můžete prožít s dětmi na výstavě, která je věnovaná panenkám Barbie a jejich historii. Nemějte strach, že budete sledovat jen pár exponátů a nic si z výstavy neodnesete. Pořadatelé výstavy připravili komentovanou prohlídku s majitelem sbírky a zároveň i workshop tvoření náramků z korálků ve stylu Barbie.

Hello Barbie, Hi Ken... kdo by neznal slavný song, tak tady je:

Historie Barbie

Výstava a komentovaná prohlídka začíná v sobotu 28. října od 13 hodin. Všem návštěvníkům majítel sbírky Marek Tesař přiblíží nejen unikátní Barbie, ale rovněž poodhalí úskalí sběratelství a představí i jedinečné kousky panenek.

První oficiální Barbie od Mattela z roku 1959 Autor: Marek Tesař

Od těch nejstarších z konce 50. let přes nejslavnější, výroční a filmové až po ty módní, inspirované ikonickými seriály, modelkami a herečkami, i současné Barbie.

Populární Barbie a Ken ve filmu:

Náramky Barbie

Po celou sobotu rovněž bude v rámci výstavy, ve spolupráci s Manumi.cz, probíhat i kreativní workshop výroby náramků z korálků ve stylu Barbie. Každá holčička, ale třeba i maminka, si tak odnese vlastnoručně vyrobený náramek a zároveň i materiál na další tvoření.

Kolekce panenek Barbie a výroba náramků Manumi Autor: Marek Tesař

Navíc se během workshopu zaručeně naučí, jak si náramky vyrobit. Workshop bude probíhat celou sobotu od 11 do 19 hodin.

Sobota ve stylu Barbie

Nenechte si ujít jedinečnou sváteční sobotu ve stylu Barbie, zhlédněte 3 000 originálních panenek různého stylu, stáří a velikosti a u toho si užijte komentovanou prohlídku i vlastnoruční výrobu šperku přesně podle představ svých i vašich holčiček.

BARBIE: Pořád je to ta krásná a navždy mladá Barbie. Dnes už je jí více než šedesát let, ale na svůj věk vypadá stále skvěle. Její stvořitelkou byla Ruth Handlerová, manželka tvůrce legendárních autíček Matchbox. Předobrazem jí byla panenka BILD LILLI a pojmenovala ji podle jejich dcery Barbary.

Podrobnosti k výstavě Barbie

Místo výstavy: Česká Galerie Moderního Umění, Betlémské nám. 8, Praha 1, www.goma.cz

Komentovaná prohlídka: Sobota 28. října od 13 hodin

Workshop výroby nárámků z korálků: Sobota 28. října od 11 do 19 hodin

Trvání výstavy: Výstava je dostupná až do 5. prosince od úterý do neděle v čase od 11 do 19 hodin

Děti do 15 let vstup ZDARMA

Zdroj: Dům & Zahrada, Česká Galerie Moderního Umění, Manumi.cz