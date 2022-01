Zdroj: Shutterstock

Nejste si jistí, co je vlastně barf? Je to metoda krmení psů a koček. Pochází z anglického spojení Bones and Raw Food, což v překladu znamená kosti a syrová strava. Tento způsob výživy spočívá v myšlence přiblížit se co nejvíce přirozené stravě vlka, avšak za podmínky, že dodržíme pár základních zásad o vyváženosti stravy.

Z čeho se skládá jídelníček barfu?

Granule a průmyslově zpracované výrobky, jako jsou konzervy, se vynechávají. Barf strava by se měla skládat ze syrového masa, kostí obalených masem, vnitřností, zeleniny, ovoce, olejů, ořechů a bylin. Můžete přidat také rybí tuk, řasy, vařené brambory, rýži nebo těstoviny. Příležitostně psům dopřejte také vajíčka, ryby a mléčné výrobky. Touto skladbou váš čtyřnohý kamarád dostane do těla tuky, bílkoviny, sacharidy, vitaminy, minerální látky a vlákninu, které potřebuje pro správné fungování organismu.

Kdy začít s barfováním?

Nejvhodnější je začít s barfováním už od malých štěňat, protože ti si zvyknou na tuto stravu rychleji než dospělí psi. Po dlouhodobém krmení psů granulemi se psí trávicí systém nechová přirozeně. Proto je k barfování potřeba vaše trpělivost. S barfem je sice doporučené začít ze dne na den, ale než si pes zvykne na jinou stravu, musíte mu ji správně dávkovat. Rozhodně nemíchejte syrové maso napůl s granulemi, které mají rozdílnou délku trávení. Mohli byste tak svému miláčkovi přivodit potíže.

Pokud pes zvrací velké kusy masa, namelte mu ho

Barf: správné dávkování

První týden barfování zvolte spíše lehčí masa, jako je kuřecí, krůtí nebo ryba. Pokaždé byste měli svým psům dopřát stejný druh masa a přílohy 2 až 3 dny po sobě. Ve druhém týdnu do barf stravy zařaďte další libové druhy masa. Třetí týden můžete zařadit tučnější masa a syrové kosti. Kosti nikdy nepoužívejte vařené! Tepelnou úpravou kosti ztvrdnou a lámou se na ostré kousky, které jsou pro psy nebezpečné.

U krmení svého psa pozorujte. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, jako je zvracení nebo průjem, je třeba začít jednat. V případě, že zvrací velké kusy masa, zkuste mu ho namlít nebo nakrájet na menší kousky. Pokud trpí průjmem, uklidněte jeho trávicí systém půldenní hladovkou a poté zvolte lehčí, dietnější menu. Průjem může být způsobený tučnými masy.

