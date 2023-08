Zdroj: Shutterstock

Účelem technického impregnačního prostředku na dřevo je proniknout hluboko do struktury dřeva, nikoliv vytvořit povlak na jeho povrchu. Čím více přípravku a čím větší hloubka penetrace, tím lépe.

Stupeň nasycení dřeva ochranným prostředkem závisí na způsobu aplikace. Nejlepší je tlaková impregnace v autoklávech na pile. V domácích podmínkách si můžeme připravit vanu nebo dlouhý žlab, ve kterém dřevo ochráníme ponořením do impregnačního prostředku. K dispozici je mnoho přípravků ve formě koncentrátů různých poměrů (dokonce až 1 : 24), které lze tímto způsobem použít.

Impregnace svépomocí

Prkna nebo trámy si můžete impregnačním prostředkem snadno natřít sami. Nejlépe se to provádí štětcem nebo válečkem. Někteří výrobci dokonce doporučují prkna pomazat, aby se do dřeva dostalo co nejvíce přípravku. K ochraně dřeva můžete použít také metodu nástřiku. Pak je nutné připravit chráněné pracoviště, aby nedošlo ke znehodnocení přebytečného přípravku a poškození životního prostředí.

Impregnace dřeva na různých místech:

Spotřeba a účinnost

Tyto dvě hodnoty jsou na sobě závislé. Výrobci uvádějí spotřebu impregnace na m2 plochy dřeva (často pro konkrétní způsob aplikace) a kolik metrů čtverečních lze ochránit 1 l přípravku. Jedná se o orientační údaje, které ve skutečnosti závisí na mnoha faktorech, například na druhu dřeva, jeho vlhkosti a stupni hladkosti povrchu. Měkké dřevo je nasákavější než tvrdé dřevo. Hrubý, drsný trám nebo prkno bude vyžadovat více přípravy než kus s dobře zvlněným povrchem.

Ztráty a vlhkost

Pokud je přípravek na dřevo nastříkán, je třeba počítat s určitými ztrátami. Při ponorné metodě je třeba připravit mnohem více roztoku, než je dřevo schopno absorbovat. U vodných přípravků, kterých je stále více, je důležitá také vlhkost dřeva. Ta by měla být 15-18 %, což se označuje jako stav vyschnutí na vzduchu. Příliš vlhké dřevo nebude schopno impregnační prostředek absorbovat.

Bezbarvá, nebo barevná?

Technické impregnace jsou buď bezbarvé, nebo s přídavkem barviva, které dodává tzv. kontrolní barvu. Ta je nejčastěji zelená, hnědá nebo červená. Kontrolní barva slouží k označení, že se jedná o ošetřené dřevo. Sytost barvy však neodráží stupeň ochrany, proto se nenechte zmást tím, že zelenější dřevo je lépe chráněno. Barva také nemá žádnou dekorativní funkci. Naopak, zabarvený povrch nemusí vypadat příliš esteticky - barva na chráněných kusech se často liší stupněm sytosti. Pokud ošetřujete dřevo, které bude vystaveno nebo dokončeno světlým dekorativním přípravkem, zvolte bezbarvý přípravek.

