Zdroj: Dulux

Domov by měl být pro každého z nás místem odpočinku, klidu a pohody. Ovšem jak je známo, každý člověk je jiný. A tak na nás zároveň působí různé podněty odlišně. To je potřeba mít na paměti při výběru barev do vašeho interiéru.