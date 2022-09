Zdroj: Shutterstock.com

V minulých dílech jsme si popsali, pro koho je vhodný interiér zbarvený do červena, do modra i do žluta. Základní barvy jsme tak již vyčerpali. Nyní je načase podívat se na barvy neutrální. A tuto sadu barev odstartujeme šedou.

Padesát odstínů šedi

O neutrálních barvách, ke kterým se vedle šedé řadí dále černá, bílá a hnědá, obecně platí, že je vhodné je kombinovat s výraznějšími barvami. Právě druhá barva velmi výrazně ovlivní, jak celkový interiér působí. Jinak bude působit šedá v kombinaci s červeně zbarvenými stěnami, jinak s blankytně modrým huňatým kobercem.

Obrovskou výhodou šedé barvy je, že se hodí jak do obývacího pokoje, tak do kuchyně, koupelny, ale také ložnice. Na první pohled je to barva nenápadná, ale díky široké variantě odstínů je to vskutku univerzální barva.

S čím šedou kombinovat?

Šedá barva dokáže ve správně užitém poměru přinést do vašeho domova pocit klidu a stability.

Je pravdou, že šedá sama o sobě může působit smutně, a tak je vhodné ji ve vašem domě zkombinovat. Zároveň si však v poslední době lidé velmi oblíbili používat pohledový beton. Ten v kombinaci s tmavým dřevem, zelenými květinami, světlejším nábytkem a velkými francouzskými okny vytváří dojem moderního industriálního bydlení.

Interiér v šedé Autor: Shutterstock.com

Pokud však chcete, aby šedá působila sice utlumeně, ale zároveň vesele a příjemně, zkuste ji zkombinovat s pastelovými barvami v odstínech žluté, oranžové, růžové nebo také modré. V takové místnosti velmi rádi uvítáte své hosty.

Zdroje: bydleni.cz, damskaliga.cz