Lidé narození v ohnivém znamení jsou považováni za extrovertní a pozitivní. Podobně jako král zvířat, i oni si potrpí na okázalost a luxus, což se promítá i do stylu interiéru, který je jim blízký.

Lidé narození ve znamení Lva se vyžívají v luxusním bydlení. Své vzdušné interiéry nejraději vyplňují kvalitními, originálními a jedinečnými kousky. Ať už jde o dekorativní vázy, netypické lampy či originály obrazů. To jsou věci, které by neměly chybět v domě žádného Lva či Lvice.

Interiér králů

Královské znamení se promítá také do potřeby velikosti bydlení. Pokud je to možné, tak Lvi dávají přednost vzdušným prostorům. To podtrhávají také volbou spíše mírnějších barev zdí. Elegantní bílá je základ, ovšem ani s krémově hnědou či ohnivě oranžovou se neseknou. Vzdušnost podtrhávají velikými prosklenými okny či dveřmi.

Ke Lvům však patří i barva z druhé strany barevného spektra, a tou je fialová. Tato vznešená barva aristokratů je v kombinaci s levandulovou vůní zárukou bydlení, ve kterém se každý bude cítit příjemně.

Elegantnost podtrhnou rostliny

Elegantnost, čistotu a vzdušnost bydlení se Lvi mohou snažit ozvláštnit o přírodní prvek. Neznamená to, že by se z jejich interiérů stala živoucí džungle plná všemožných barevných rostlin rozličných tvarů a velikostí.

Naopak, stejně jako jsou Lvi střídmí při volbě doplňků, barev a vůbec při designování celého bydlení, zvažují důkladně i výběr rostlin, kterými si zpříjemní svůj domov. Zvolit tak mohou například monsteru, fíkus nebo juku.

