Zdroj: Shutterstock

Barvy roku vybírají specialisté, kteří jsou najatí největšími výrobci nátěrových hmot, jako je Pantone Color Institute, Dulux a další. Odborníci o barvě roku rozhodují na základě trendů a chování spotřebitelů. Barva roku tedy dokonale vystihuje aktuální náladu ve společnosti. Ta se poté promítá do designu, módy, kultury i architektury. Letošní volba padla na velmi rozdílné odstíny - optimistickou světle modrou a dynamickou fialovou. Pojďme se na ně podívat více zblízka.

Very Peri od Pantone

Poté, co loni společnost Pantone zvolila výjimečně dvě barvy (šedou Ultimate Gray a žlutou Illuminating), letos přichází s jedním, ale o to odvážnějším odstínem. Poprvé v historii programu Pantone Color of the Year vznikla nová barva PANTONE 17-3938 Very Peri, inspirovaná květem barvínku - rostliny, které se dříve říkalo brčál. Proto je barva definována jako brčálově modrá s červeným podtónem, ačkoliv v češtině se vyskytuje spíše spojení brčálově zelená.

Jde o nejteplejší odstín ze všech modrých. Má symbolizovat sílu, která pramení ze změny, a podporovat kreativitu a vynalézavost. Je reakcí na pandemii a má nám dodat bezstarostné sebevědomí a provázet nás ve světě, ve kterém nás čeká mnoho nového. Spojuje v sobě vděčnost za to, co máme, i perspektivu toho, co nás teprve čeká. Pokud neholdujete velkým změnám, nemusíte hned změnit kompletně barvu stěn. Jednodušší a méně nákladné je přidání stylových dekorací v různých odstínech barvy.

Very Peri od Pantone Autor: Shutterstock

Bright Skies od Dulux

I společnost Dulux vybrala barvu s ohledem na globální pandemii. Zvolila vzdušný šedomodrý odstín s názvem Bright Skies, který dokonale zachycuje optimismus a touhu po novém začátku. Je to všestranná, uklidňující barva, která se snadno přizpůsobí interiéru. Dá se snadno kombinovat s jinými barvami a lze ji použít i místo neutrálních barev. Skvěle si rozumí se zemitými odstíny, jako je tmavě modrá, žlutá, červená, zelená či hnědá. Pokud chcete zvýraznit její energii, přidejte trochu sytějších barev. Přirozený vzhled dodají neutrální barvy, jako je bílá, béžová a černá.

Kromě odstínu Bright Skies společnost vyvinula i barevnou paletu, která barvu roku skvěle doplňuje. Nachází se v ní spíše tlumené odstíny, které podobně odrážejí současnou touhu po barvách spojených s přírodou.

Bright Skies od Dulux Autor: Shutterstock