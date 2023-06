Zdroj: Shutterstock

Kuna dokáže zničit tepelnou izolaci v celé střeše za jednu sezonu. Největším omylem je, pokud si lidé myslí, že vniknutí kuny do střechy zabrání instalací dobře zvoleného izolantu. Rozšířeného omylu zneužívají někteří prodejci, kteří ve vlastnostech izolantů uvádějí, že účinně brání vniknutí kuny do izolačního souvrství. Jaká je skutečnost?

Kuna se dokáže zabydlet v podstatě všude, kam se protáhne či si vydrápe otvor. Protože jsou měkčí než drápy zvířete, šanci odolat průniku nemají všechny běžně používané izolanty: skelná nebo kamenná (minerální) vata, polystyren (EPS), celulóza nebo stříkané PUR pěny.

Izolace kunu neodradí

„Pokud někdo tvrdí, že existují izolace, které kunu odradí, dopouští se argumentačních faulů,“ říká architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace a dodává: „Po technické stránce rozhodně nelze říct, že by některý izolant lépe bránil vniknutí kuny či jiných zvířat. Veškerá taková tvrzení jsou založena na domněnkách či spíš hospodských mýtech. Praktické zkušenosti se dají shrnout tak, že když kuna chce, domov si udělá v jakémkoli izolantu.“

Škody na střeše způsobené kunou:

Mýty o kunách

S pravdou neslučitelných mýtů o kunách koluje mezi lidmi velké množství. Například, že materiál kunám „nechutná či nevoní“ nebo že kuna nemá ráda sypké materiály typu foukané celulózy nebo minerální vlny. Prý se bojí, že se v těchto materiálech „utopí“. Prodejci stříkaných PUR pěn a polystyrenu zase často tvrdí, že kuna se přes tyto izolanty nedostane, protože jsou tuhé, což kunu údajně odradí.

Izolant není překážkou

„Na základě provedených rekonstrukcí a oprav střech, které kuny poničily, víme, že žádný izolant pro kunu nepředstavuje překážku, a to i v případě PUR pěny anebo polystyrenu. Kuny si dokážou do ztvrdlé země ostrými drápy snadno vyhloubit noru, takže tuhé izolanty pro ně nepředstavují vůbec žádnou překážku. Vniknou do střešního pláště a začnou vše prokousávat, drápy vyškrábou tunely ve vnitřní části izolace a takto zvládnou zničit úplně celou střechu,“ vysvětluje Pavel Švec ze společnosti Stavby Polná.

Pozor na babské rady, nefungují!

Nepodložená tvrzení některých realizačních firem přiživují i časté babské rady. Mnohé si nezadají s praktikami voodoo: postříkání přístupové cesty různě zapáchajícími látkami, rozmístění chlupů koček a psů, vlasů lidí anebo ponechání hlasitě hrajícího rádia na půdě. Lze koupit i různé odpuzovače, jež mají vydávat zvuky, které kuny nesnášejí.

Kuna si zvykne na hluk i na pachy

„Na rušivý zvuk si kuna časem stejně zvykne, stejně jako na různé pachy, které navíc po čase vyprchají. Účinnost takových opatření je proto omezená a někdy vyloženě nefunkční. Jediným účinným řešením je instalace speciálních ocelových sítí v místech, kudy může kuna do střechy vniknout,“ shrnuje mnohaleté zkušenosti Pavel Švec.

Pozor, kuny jsou chráněné! Kuny jsou navíc zákonem chráněné, takže nepřipadá v úvahu na ně líčit pasti anebo jedy, které by je usmrtily. „I kdyby se vám je podařilo chytit živé a následně byste je vypustili do lesa, je pravděpodobné, že se brzy vrátí. Kuny jsou také velmi inteligentní, takže do pasti jen tak nevlezou, a to ani když tam dáte chutnou návnadu.

Opravitelnost izolace

Důležitou vlastností, kterou si laik před realizací neuvědomí, je i snadná náhrada izolantu. „V případě minerální vlny snadno opravíme poškozený izolant a nahradíme jej novým, který si snadno opatříme ve stavebninách. U drobnějších oprav si to může člověk udělat i sám. V případě stříkaných PUR pěn to tak jednoduché není, musí přijet firma se speciálním vybavením a s tím rostou i náklady na opravu,“ uzavírá architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Zdroj: Stavby Polná, AVMI, kuny-na-strese.cz