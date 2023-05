Zdroj: Vekra a archiv majitelů

Chátrající starousedlost míjeli současní majitelé prakticky denně, až se jednoho dne zrodila myšlenka, že by právě toto místo mohlo splňovat jejich představy o bydlení. Starému domu z konce 19. století, v němž se nacházelo řeznictví a který byl obklopen chlívky, postupem času začala opadávat omítka a objevily se kameny. A to byl ten pravý impuls. „Jak dům postupně chřadl, získával kouzlo a odhalené kameny nám začaly připomínat domy v Anglii. Oslovili jsme tedy architekta Františka Prajera, který pro nás již nějaké domy navrhoval a vždy myslel nejen na funkčnost, ale i na to, aby dům ideálně zapadl do krajiny a okolní výstavby, což pro nás bylo důležité,“ popisují začátky stavby majitelé. „Nejprve jsme pokáceli staré stromy – jabloně, moruše, šeříky, bylo jich tu tolik, že bylo těžké prodrat se k domu. Chtěli jsme jich co nejvíc nechat, ale vzhledem k jejich stavu to nebylo možné,“ dodává majitelka. „Naším cílem bylo zachovat alespoň stěny domu a část stodoly. Ale budovy byly v havarijním stavu, a tak jsme zachránili jen dva kamenné sklepy.“

Rustikální a moderní

Usedlost tvoří hlavní obytný dům a vedlejší domek s bazénem, saunou a garáží. Z původního záměru obložit celou budovu lícovými cihlami sešlo, architekt navrhl na části domu s plochou střechou fasádní omítku. Všechny stavby jsou tak laděné do šedo-cihlových tónů, které propojují rustikální styl s moderním – ten vhodně doplňuje střecha a dřevěná okna i dveře v šedé barvě. „Do obou domů jsme zvolili dřevěná okna Vekra s trojskly, hlavně proto, že dřevo je přírodní materiál souznící s myšlenkou, kterou jsme domu a zahradě chtěli vtisknout,“ říká majitel. „Výhodou dřevěných oken je výborná tvarová stabilita, takže se hodí i pro větší plochy, kterých bylo v tomto domě poměrně dost. Mají ale také velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, které umocňují zvolená trojskla – ta navíc eliminují rosení,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky Vekra. Vzhledem k tomu, že majitelé s Vekrou už spolupracovali při stavbě svého prvního domu, pořídili si od nich rovněž venkovní žaluzie a interiérové dveře.

Podlaha to zařídí

Vytápění domu dalo chvíli přemýšlení, ale nakonec majitelé zvolili topnou podlahovou fólii Heatflow od společnosti Efektivní dům. „Velmi odolná fólie z uhlíkové tkaniny rozvádí teplo po celé ploše a nevyžaduje žádný servis. Do betonu na podlahovou izolaci se položí pásy fólie, které celou plochu akumulační vrstvy rovnoměrně nahřejí. Výhodou je nízká spotřeba vyplývající z přesné regulace a topné plochy a také skutečnost, že se dá při jakémkoliv poškození snadno opravit. Nepotřebujete žádný další zdroj, fólie je napojená přímo na síť z domovního rozvaděče. Regulovat ji můžete pomocí aplikace nebo jednoduchými termostaty v každé místnosti,“ doplňuje Pavel Dědouch ze společnosti Efektivní dům.

Spolu nejen u stolu

Centrem domu je velká kuchyň s jídelnou a obývacím prostorem o ploše více než 70 m2. „Chtěli jsme mít vzdušný a prosvětlený interiér, což se nám díky sestavě velkých rohových oken povedlo. Má vysněná šalvějová kuchyň s varnou deskou na ostrůvku dodává kuchaři pocit, že ač je momentálně v kuchyni, je současně s celou rodinou v jídelně a obýváku,“ popisuje majitelka. Dlouhé okno nad pracovní deskou s výhledem na příjezdovou cestu prostoru dodává další přirozené světlo. Svou zálibu v přírodních materiálech promítli majitelé i v interiéru, na podlaze leží kartáčované dřevěné rustikální parkety. Dominantním prvkem je tři metry dlouhý masivní stůl, k němuž se pohodlně usadí až dvanáct lidí. „Nechali jsme ho vyrobit z krovů původního domu. Až po čase jsme zjistili, že v něm stále přebývá červotoč,“ dodává majitelka.

Kuchyň s jídelnou oddělují dva schůdky od obývacího prostoru s výraznou a rozměrnou černou pohovkou. Převážnou část zdi v této části tvoří velkoformátová okna se vstupem na venkovní terasu, která má pohyblivou hliníkovou střechu se zabudovaným regulovatelným osvětlením. Lze ji tím pádem využívat celoročně, přitápět se dá lokálním plynovým topením nebo infra topidly.

Schodiště jako oříšek

Vrátíme-li se zpět do přízemí, naproti vchodu do kuchyně vede chodba, na jejíž levé straně je ložnice s výhledem do zahrady, masivní manželskou postelí a černou komodou. Na protější straně chodby se nachází prostorná světlá koupelna se sprchovým koutem, vanou a toaletou.

Přízemí propojuje s prvním patrem točité kovové schodiště v černé barvě. „Dům měl mít pouze přízemí, ale v projektu byl zakreslen prostup na půdu pro případ, že bychom v budoucnu chtěli podkroví. Nakonec jsme na budoucnost nečekali a rozhodli se podkroví využít už během stavby. Jen jsme si neuvědomili velikost prostupu a následně pak řešili kulaté, pouhých 160 cm široké schodiště,“ popisuje majitelka. „Nakonec nám zkušení zámečníci z vedlejšího zemědělského družstva vymysleli, vyrobili a namontovali pohodlné kovové schodiště, které se odspodu nahoru zužuje.“ Tato atypičnost při stoupání do vzdušného atria s vysokým stropem snadno unikne pozornosti.

Prostor nad schody je pojatý jako odpočívárna s televizí a pohovkami. Atmosféru venkovské chalupy místu dodávají přiznané trámy. V podkroví se nachází pokoj pro hosty a druhá ložnice, na podlahách jsou koberce opět laděné do přírodních zemitých tónů. Pro hosty je v podkroví k dispozici útulná koupelna se subtilním šestihranným obkladem světlého odstínu šedé. Umyvadlo stojí na dřevěné desce rovněž vyrobené z krovů původního domu.

Ing. arch. František Prajer, Proarch Od absolvování Fakulty architektury na ČVUT v Praze v roce 1982 se věnuje architektonické a projektové činnosti. Nejprve 10 let v Pražském projektovém ústavu, poté jako člen a následně jednatel ateliéru Proarch, s. r. o. Během čtyřicetileté praxe s ateliérem vypracoval desítky projektů od rodinných domů a bytových areálů, administrativních, komerčních, zdravotnických a školských objektů, sportovních zařízení až po průmyslové stavby. Hlavním krédem ateliéru je práce na projektu od návrhu až po dohled na stavbě. A právě díky tomu se jim daří prvotní návrh uvést co nejdůsledněji ve skutečnost.

Pasivní i aktivní odpočinek

Mezi domy se rozprostírá důmyslně rozvržená zahrada. Kromě kobercového trávníku jsou zde záhony s okrasnými květinami i rozličnými bylinkami. „Zahrada je moje dílo – od návrhu přes realizaci až po údržbu. Především je to ale neskutečná radost! Při návrhu jsem se nechala inspirovat pořady z kuchyně Ateliéru Flera – Ferdinandovy zahrady. Vzala jsem půdorys, zahradu nakreslila a až na pár drobných změn jsem se plánku držela,“ vypráví majitelka. „Pozemek byl nerovný, takže jsme museli navézt poměrně dost zeminy, abychom jej vytvarovali dle našich požadavků. Nerovnost mezi domem a stodolou jsme vyřešili lavicemi a terasou z odolného dřeva. Zahrada je zčásti obehnaná kamennou zdí evokující styl Provence, ale hlavně – téměř všechny použité kameny pocházejí z původního domu.“

Péči o zahradu majitelům usnadňuje chytrá závlaha, která využívá dešťovou vodu a trávník zalévá odspodu. Závlahový systém díky tomu šetří vodu přibližně o 60 % oproti vrchní zálivce. Trochu jiný odpočinek si lze užít v domku s bazénem a saunou. „Chtěli jsme tu mít možnost pasivního i aktivního odpočinku. I za deštivého počasí si tak můžeme tělo protáhnout ve vnitřním bazénu a v zimě zase prohřát v sauně,“ popisuje majitel.

Dům je důkazem toho, že bez zbytečných zásahů do přírody a s využitím recyklovaných stavebních prvků a přírodních materiálů lze vytvořit moderní bydlení s téměř neznatelným podtónem historie.

Základní údaje:

Architekt: František Prajer, Proarch

Interiér: majitelé

Užitná plocha: 305 m 2 (dům) + 110 m 2 (bazén se saunou)

(dům) + 110 m (bazén se saunou) Zastavěná plocha: 241 m 2 + 125 m 2

+ 125 m Konstrukce: pálená cihla Wienerberger

Fasáda: lícové cihly a fasádní omítka

Střecha: Bramac

Okna a žaluzie: Vekra

Dveře: Vekra

Podlahy: dřevěné parkety, dlažba, koberec

Vytápění: elektrické podlahové Heatflow

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 3/23.