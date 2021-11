Zdroj: Muzeum Karlova mostu

Kde jinde se naladit na vánoční notu než na tradiční výstavě betlémů. V Muzeu Karlova mostu se veřejnosti opět představí zdejší unikáty, jako jsou slaměný betlém v životní velikosti, vltavský rybí betlém zapsaný v České knize rekordů, ale také africký z ebenového dřeva a mnohé další. Slavnostní vernisáž začíná v neděli 28. 11. ve 12 hodin a v tento den je také vstup zdarma. Výstava potrvá až do 2. února příštího roku a nově ji doplňuje expozice Tradice obdarovávání. Ta prozradí, co si lidé ve středověku dávali na Štědrý den a Nový rok, jak to fungovalo na venkově i které zvyklosti přetrvaly až do současnosti, a proč bychom se alespoň některými tradicemi měli inspirovat také v 21. století.