Zdroj: Jiří Firýt

Venkovní betlémy představují skvělou příležitost, jak si bezpečně užít sváteční čas a současně se v klidu zastavit a ztišit. Připravte si termosky s horkými nápoji, dobře se oblečte a jděte se potěšit uměním lidí, kteří nemyslí jen na sebe.

Radost v Čenkově

U kapličky v Čenkově, obci na Příbramsku, můžete obdivovat betlém ze sena, jehož figury jsou oblečené. Už více než deset let je vytváří Jiří Firýt. Každoročně všechny figury svleče, zkontroluje a ty, které to potřebují, opraví a znovu obleče. Betlém čítá několik desítek lidských postav, anděla a mnoho zvířat. Jsou rozmístěné na návsi, takže spolu s nimi vlastně můžete symbolicky dojít až k Ježíškovi. Figury nemají obličeje, což dává další prostor pro vaši fantazii. Více se dozvíte na Cenkov.eu.

Písecké betlémy

Betlémy si můžete prohlédnout na mnoha místech. Například v centru Písku pod vánočním stromem uvidíte betlém vyřezaný ze dřeva, jehož autorem je Jiří Nekola. Letos se rozrostl o novou zvonici. Další objevíte například na vnější stěně děkanského kostela, ten má zase úplně jiný náboj, na zrození Ježíška se dívá očima dětí z mateřských škol. Třetí, opět dřevěný betlém, vytvořili před pěti lety studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově, za ním se vydejte do Palackého sadů. Kovový betlém spatříte v hradebním příkopu a u Kamenného mostu zase slaměný. Tradiční součástí adventu v písku se letos opět stal i živý betlém. Podrobnější informace prozradí Piseckebetlemy.cz.

Biblický příběh v Kryštofově Údolí

Venkovní dřevěný betlém Josefa Jíry najdete v Kryštofově Údolí na Liberecku. V podstatě jde o triptych, kdy tradiční zobrazení svaté rodiny doplňuje z jedné strany Herodes a vraždění neviňátek, z druhé útěk svaté rodiny do Egypta. Jírův betlém je široký asi 16 metrů a figury vysoké zhruba 2 až 2,4 metrů. Jsou zhotovené z topolu, dále se použil smrk. Stojí nedaleko staré trafostanice, která je také velice zajímavá, před lety se totiž změnila v originální orloj. Autorem figur orloje je Václav Plechatý. Ale aby venkovní betlém i netradiční orloj vůbec před lety vznikly, za to může Martin Chaloupka, který si obě nápadité aktivity vymyslel. Až sem budete mít cestu, určitě se stavte také ve zdejším Muzeu hraček a betlémů, více informací najdete na facebookových stránkách muzea.

Pohádka ve Vrchlabí

V parku u vrchlabského zámku stojí Krkonošský pohádkový betlém. Vytvořil ho Pavel Tryzna, použil především dub a hlavním lákadlem se zdá být chaloupka s kolébkou s Jeníčkem a Mařenkou. Betlém je unikátní právě tím, že znázorňuje prostý krkonošský lid a pohádkové postavy. Proto tu nechybí téměř třímetrová sošná figura Krakonoše. Před ní byste měli objevit lavičku, na níž je vyřezán citát: Bylo hůř a lidi nenaříkali. Více o autorovi zjistíte zde.

Poznat Vrchlabí můžete prodloužením vycházky po některém tematickém okruhu, v tento čas je příhodné putovat po stopách zdejších kaplí a kapliček. Popisy tras najdete na Mestovrchlabi.cz.

Pohádkovou podívanou nabízí Vrchlabí. Autor: RTIC Vrchlabí

Světelná krása v Chotovicích

Až se setmí, ozáří dům a zahradu Václava Trunce v Chotovicích u Litomyšle nádherné romantické osvětlení. Pro letošní rok Václav instaloval 74 405 barevných žárovek, 10 021 metrů světelných řetězů a aby tahle krása mohla fungovat, použil 365 transformátorů. Kouzelná světýlka mimo jiné podpoří také betlém. Světelná podívaná začíná každý den od 16.30 a trvá do 22.00 hodin, na vlastní oči ji můžete vidět až do Tří králů. Ale ani pak není vše ztraceno, až do konce ledna Václav Trunec rozsvěcí svou zahradu a dům po osobní domluvě. Více se dozvíte na Chotovice.net.