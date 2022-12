Zdroj: Shutterstock

Betlémy mají zázračnou moc, dokážou nás zastavit v čase a donutit aspoň chvíli přemýšlet o tom, co je v životě opravdu podstatné. Všechny jsou krásné a některé dokonce výjimečné. Kde máte šanci vidět opravdové unikáty?

Advent v Písku

Historie města Písek sahá až do raného středověku, kdežto tradice zdejších betlémů je poměrně mladá, nicméně velice zajímavá. Nemají otevírací dobu, najdete je venku a hned na několika místech, například u Kamenného mostu, v hradebním příkopu, u děkanského kostela i jinde. Některý je slaměný, další dřevěný nebo vyrobený z kovu a ojedinělé jsou i svými tvůrci, jde o umělce, studenty nejen uměleckých škol, ale i dokonce děti z píseckých mateřských školek. Více se dozvíte na www.piseckebetlemy.cz.

Betlémská cesta v Třešti

Ve městě Třešť máte šanci zažít něco skutečně výjimečné. Tradice zdejšího betlémářství je stará více než 200 let a láká tam, kam se jinam jen těžko podíváte – do domácností tvůrců či jejich potomků. Jde o unikátní zážitek, který doba koronaviru na dva roky stopla, tak si ho letos nenechte ujít. Dveře do domácností betlémářů se otevírají od 26. prosince do 2. února. A kdybyste do Třešti zamířili dříve, celoročně lze navštívit stálou výstavu betlémů v Schumpeterově domě.

Třešťské betlémy lákají i do domácností jejich tvůrců Autor: Shutterstock

Ten, co nemá v Čechách obdobu

Jedny z nejkrásnějších barokních jesliček máte šanci obdivovat v kostele Panny Marie Královny andělů, najdete ho v Praze, v areálu kapucínského kláštera na Hradčanech. Jde o o necelou padesátku figur většinou v životní velikosti, ty nejzásadnější mají hlavy a ruce vyrobené ze dřeva. Dobře si prohlédněte také malého Ježíška, který je na rozdíl od ostatních figur poměrně nový, pochází z roku 1951. Barokní jesličky budou opět k vidění od 25. 12.

Nebo přijďte na úžasnou výstavu jesliček v Mladé Boleslavi, kterou organizátoři uspořádali s Třebechovickým muzeem betlémů, více prozradí video.

Tyhle jsou také božské

Kousek od Prahy ve vesnici Máslovice najdete betlém z potraviny, která dala obci jméno. Zamiřte do zdejšího muzea, betlém lze vidět až do 29. 1. 2023.

Živý betlém neboli příběh narození Ježíše Krista zažijete například na Masarykově náměstí v Hranicích 17. 12. od 17. hodiny. Nebo ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm (17. a 18. 12., od 17. hodin).

Největší lidový mechanický betlém objevíte v Muzeu Jindřichohradecka. Krýzovy jesličky čítají 1398 figurek a jejich autor betlém vyráběl více než půl století.

V Čenkově na Příbramsku mají na návsi jedinečný betlém ze sena.

A v Olomouci na Horním náměstí vás bude bavit Jablíčkový betlém výtvarnice Emmy Srncové. Děti si ho už zamilovaly. A co vy?

Jablíčkový betlém v Olomouci Autor: Daniela Tauberová

