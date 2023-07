Zdroj: Shutterstock

Vědci, kteří se snaží snížit environmentální dopad stavebního průmyslu, vyvinuli způsob, jak pěstovat stavební materiály pomocí pletených forem a kořenové sítě hub. Ačkoli vědci experimentovali s podobnými kompozity dříve, tvar a omezení růstu organického materiálu ztěžovaly vývoj různých aplikací, které by naplnily jeho potenciál.

Využitím pletených forem jako flexibilního rámce nebo "formworku" vědci vytvořili kompozit nazvaný "mycocrete", který je silnější a ve smyslu tvaru a formy více univerzální. To umožňuje vědcům pěstovat lehké a relativně ekologické stavební materiály.

Jak funguje mycelium?

Pro výrobu kompozitů pomocí mycelia, části kořenové sítě hub, vědci smíchají spory mycelia s obilovinami, na kterých se mohou živit, a materiálem, na kterém mohou růst. Tato směs je pak nacpána do formy a umístěna do tmavého, vlhkého a teplého prostředí, aby mohlo mycelium růst a pevně spojit substrát.

Jenže do čeho dát substrát, aby mohla mycelia růst? Řešení nabízejí pletené textilie. Ty jsou průchodné pro kyslík a mohly by přecházet z flexibilních na tuhé s růstem mycelia. Ale textilie mohou být příliš poddajné a je obtížné formy konzistentně naplnit. Doktorka Jane Scottová a její kolegové ze skupiny Living Textiles Research Group, která je součástí Centra pro biotechnologie v Built Environment na Newcastle University, se proto rozhodli navrhnout nejen směs mycelia, ale celý výrobní systém, který by mohl využít potenciál pletených forem.

Budování budoucnosti

Jakmile byly vzorky vysušeny, byly podrobeny testům pevnosti v tahu, kompresi a ohybu. Vzorky mycocrete se ukázaly být silnější než vzorky konvenčního myceliového kompozitu a překonaly myceliové kompozity pěstované bez pletené formy. Navíc porézní pletená tkanina formy poskytovala lepší dostupnost kyslíku a vzorky v ní pěstované se při sušení smršťovaly méně než většina materiálů z myceliových kompozitů, což naznačuje, že by mohly být dosaženy předvídatelnější a konzistentnější výrobní výsledky.

Využitím jedinečných vlastností houbových sítí nabízí tato průkopnická metoda řadu výhod. Zaprvé významně snižuje uhlíkovou stopu spojenou s tradičními stavebními materiály, jelikož výrobní proces vypouští méně skleníkových plynů. Tento ekologicky šetrný přístup se shoduje s globálním úsilím v boji proti změnám klimatu a dosažením udržitelných cílů.

Navíc konstrukce zahrnující houbové sítě vykazují vynikající trvanlivost a pevnost. Propletené mycelium vytváří robustní matici, která zvyšuje strukturální integritu, což je ideální pro různé architektonické aplikace. Materiály jsou navíc lehké, což usnadňuje jejich dopravu a minimalizuje energetickou spotřebu během výstavby.

Shrnutí Vědci vytvořili nový způsob výroby stavebních materiálů pomocí pletených forem a kořenové sítě hub. Tento nový materiál, nazývaný "mycocrete", je silnější a univerzálnější než tradiční stavební materiály. Pletené formy umožňují lepší dostupnost kyslíku pro růst mycelia, což vede k předvídatelnějším a konzistentnějším výrobním výsledkům. Tento výzkum představuje významný krok směrem k využití mycelia a textilních biohybridů ve stavebnictví a otevírá nové možnosti pro budoucí aplikace v oblasti biofabrikované architektury.

Zdroj: Frontiers, Phys.org