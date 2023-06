Zdroj: Shutterstock

Rozdíly mezi pálenými a betonovými střešními krytinami jsou dány především rozdílnými surovinami a technologickými postupy při výrobě. K výrobě betonové tašky potřebujete vodu, písek, cement a barvivo, kdežto hliněné tašky se vypalují z přírodní hlíny s přídavkem různých minerálů, oxidů nebo glazur. Betonová taška je „mladší sestrou“ a zároveň největším konkurentem tašky pálené. Vizuálně se velmi podobá hliněné tašce a z dálky je obvykle k nerozeznání.

Kolik váží taška?

Hliněné i betonové střešní tašky patří mezi tzv. těžké krytiny. Liší se však svou hmotností. Předpokládá se, že hliněné tašky váží přibližně 50-80 kg na m2, zatímco cementové tašky 40-50 kg na m2. Proto je při výběru krytiny nutné vzít v úvahu, jakou hmotnost konstrukce dovolí. Výjimkou je zde pálená bobrovka položená ve dvou vrstvách, jejíž hmotnost může dosáhnout až 70 kg/m2.

Rozdíl mezi pálenou a betonovou střešní krytinou:

Odolnost krytiny

Těžší hliněné tašky mají tu výhodu, že poskytují lepší zvukovou izolaci a jsou odolnější proti větru. Hmotnost hliněných tašek z nich dělá jedno z nejodolnějších řešení dostupných na trhu. Taková střecha je schopna odolat i velmi silnému větru. Pro úplnost dodejme, že pevnost keramické nebo cementové střechy navíc zvyšují instalační spony a konzoly.

Sklon střechy

Pro kvalitní funkci střechy je důležitý požadovaný minimální úhel sklonu střechy. Nejspolehlivější jsou údaje od výrobce, které najdete v dokumentaci pro konkrétní druh a typ střešní tašky. Dobrým důvodem pro dodržení minimálního sklonu střechy je eliminace případné reklamace nebo řešení problémů s pojišťovnou.

Rozdíl v drážce

Zásadním rozdílem je i konstrukce tašky. Pálená taška má na rozdíl od betonové tašky sofistikovanější systém drážek. Má na svém těle nejenom svislý, ale také příčný vodní zámek. Díky tomu do sebe tašky dokonale zapadnou, což vytvoří spolehlivou ochranu proti zatečení vody při prudkém dešti, sněhu nebo větrem hnanému prachu.

Složitost pokládky

Díky dokonalejším vodním zámkům je výměna i pokládka složitější. Betonové tašky příčné vodní zámky vůbec nemají, jsou vybaveny jen nevelkým svislým vodním zámkem. Jejich pokládka i výměna je proto snadnější, ale možnost průniku vody je třeba eliminovat hydroizolací.

Pozor na místní předpisy Při rozhodování o konkrétním modelu a barvě krytiny se vyplatí věnovat pozornost také krytinám použitým na střechách v bezprostředním okolí vašeho budoucího domu a místním regulativům platným pro konkrétní obec. Může se stát, že obec předepisuje konkrétní typ a barvu střešní krytiny.

Životnost a odolnost proti skvrnám

Mezi největší výhody hliněných střešních tašek se uvádí jejich odolnost a dlouhá životnost. Cementové modely jsou však v tomto ohledu jen nepatrně horší. Nespornou výhodou pálených tašek (s engobovaným nebo glazovaným povrchem) je nejlepší ochrana proti znečištění a růstu mechů na střeše. Pokud se tedy váš dům nachází v blízkosti lesa, nejlepší volbou budou keramické tašky s hladkou povrchovou úpravou. Tyto tašky také nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Barevná stálost Barevnost pálených tašek zůstane beze změny po celou dobu jejich životnosti, kdežto betonové tašky časem vyblednou. Dobrou zprávou je, že se v posledních letech objevily nové způsoby barvení a ochrana povrchu.

Výrobní náklady a cena za pokrytí

Střecha z pálených tašek je díky náročnější výrobě o cca 30 % dražší než obdobná plocha z betonových tašek. Proces výroby betonové tašky je jednodušší, a proto levnější než u tašky pálené. Betonové tašky přesto mají stále velmi dobré užitné vlastnosti. Betonové tašky jsou proto ekonomičtějším řešením, což se projeví v nižších nákladech na střechu. Jinak pokládka obou typů krytin je téměř totožná, takže by neměla mít žádný vliv na cenu za práci pokrývače.

Délka záruky

Vzhledem k tomu, že střecha je investicí na dlouhá léta, vyplatí se při rozhodování věnovat pozornost také záruční době zvažované krytiny. U keramických střešních tašek bývá záruka na životnost téměř vždy delší a v některých případech to může být až na 50 let. Na betonové střešní tašky není problém obdržet záruku 30 let. Obecně platí, že životnost pálených i betonových tašek je srovnatelná a oba druhy krytiny vydrží na střeše 70 až 100 let.

Je lepší hlína, nebo beton?

Po srovnání základních vlastností betonové a pálené tašky je zřejmé, že souboj hlíny a betonu nebude mít jasného vítěze. Každá taška si totiž najde svého uživatele, například podle preferovaných vlastností střechy, umístění domu atd. Pokud chcete snížit rozpočet a chcete, aby pokládka a výměna tašek byla co nejjednodušší, můžete vsadit na betonovou tašku. Jde-li vám o estetiku a technickou dokonalost střechy a nemáte problém s financemi, sáhněte po tašce pálené.

Zdroj: architectureanddesign.com, sciencedirect.com