Máte rádi hodně moderní domy? Tak tenhle dům by se vám mohl líbit. Je to ukázka netradiční, ale promyšlené architektury, která se dívá do dalšího století.

Sydney je velké město. Domy jsou tu nacpány i v místech jinak nevídaných. Tak například Castle Cove jsou rokle v pískovcové skále, kudy proudily kdysi velké potoky a řeky. Rozeklané strmé svahy ale dávají prostor pro netradiční domy s výhledem do nádherných scenerií. I když jde o město, tady to tak nevypadá. A náš dům s názvem Castle House vystupuje netradičně z tohoto úbočí svou supermoderní konstrukcí. Je to jak zkamenělina, objevená ve vápencové stěně.

Beton, beton, beton

Konstrukce domu má netradiční tvar – je to podlouhlý bumerang vsazený do tvaru skály. Betonový skelet je tuhý, tvrdý a až nepříjemně hrubý. Ovšem právě to byl právě od architektů ze studia Terroir záměr. Dům má vypadat pevně jako skála. Tvrdost betonu postupně změkčí sama příroda. Povrch bude zarůstat, získávat patinu a zapadne do přírody. Ohromná betonová hmota je výrazně odlehčena množstvím prosklených ploch, které zabírají skoro celou severní fasádu, a kde není sklo, najdeme pozinkovaný tmavý plech.

Design domu si libuje v překvapivých geometrických tvarech. Žádné kruhy a obloučky, ale tektonické linky, zlomy a předěly. Je to vidět už z terasy, když se člověk zadívá na jakýkoli detail – od bazénu, přes zábradlí, až po hranu střechy.

Castle House Autor: BowerBird / Brett Boardman

Beton, dřevo, světlo

Castle House Autor: BowerBird / Brett Boardman Ale pojďme do interiéru, který je ještě překvapivější než exteriér. Tady je vše dotaženo do ještě většího extrému. Je to jak galerie překvapivých zlomů, zákoutí a detailů. Rozdělení místností je z dřevěných příček. Dřevo se promítá místy na podlahu, místy na strop. Všude ale stále vládne beton a lomy světla a stínu. Dovnitř totiž slunce proudí soustavou nečekaných světlíků s odraznými plochami, zrcadly. Je to jak hra světla a stínu od Rembrandta. Jen se podívejte třeba na koupelnu. Obložena černou blýskavou mozaikou, do které světlo vstupuje lichoběžníkovým stropním oknem. Efekt pak dodává zlatý výkroj ve stěně na sprchové gely.

Barvy v interiéru vůbec hrají velmi důležitou roli. Nabourávají se do tuhé šedi betonu. Vytváří zvláštní kontrast k chladnému a tvrdému materiálu, ale i k dřevu.

Ekologicky

Jelikož dům stojí v Sydney, kde je docela dost teplo, může se zdát, že by dům mohl být přetopený, vždyť se nespoléhá na hromady výkonných klimatizací. Mohutnost konstrukce vytváří vysokou tepelnou setrvačnost i ochranu před chladem i teplem. Navíc zasazení do velkého srázu umožnilo vytvořit velké sklepní prostory, ze kterých se stále odčerpává konstantní teplo. Takže v létě se jím dá chladit, v zimě naopak vytváří základ pro teplo.