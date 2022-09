Zdroj: Shutterstock

Nejběžnější ledničky neboli dvoudvéřové kombinace chladničky s mrazničkou vybavenou technologií No Frost jsou praktické. Hlavně v tom, že nemusíte kvůli mrazničce čas od času vypínat spotřebič a zbavovat ho nánosů ledu. Jak to vlastně funguje?

No Frost mraznička v ledničce nabízí hned několik výhod. Už nikdy ji nebudete muset odmrazovat, potraviny se rychleji zmrazí a déle si zachovají své nutriční hodnoty a strukturu. Také šetříte energii (čím silnější je vrstva usazené námrazy na výparnících, tím se provoz prodražuje a potraviny pozvolna znehodnocují).

Námraza vzniká vždycky

Označení beznámrazová lednička se sice hodně používá, ale není zcela přesné. Obecně platí, že když chcete v uzavřeném prostoru snížit teplotu, ve srovnání s teplotou okolní, a udržovat ji na požadované úrovni, musí se z něj odebírat teplo. To zajišťuje zmíněný výparník jako jedna ze součástí celého chladicího okruhu. Všechny No Frost výparníky pracují na stejném principu odnímání tepla a odtávání vzniklé námrazy, což na výparníku řeší jeho elektrické topné tělísko.

„Vzniku námrazy bohužel nelze zabránit, ale můžeme ji ,donutit´, aby se usazovala mimo prostor, který používáte k ukládání potravin,“ uvádí František Adamec ze společnosti Candy Hoover ČR.

V čem je jádro pudla

Celý vtip je v tom, že kombinované chladničky s No Frost mrazničkou mají v mrazicí části „aktivní“ výparník, kdežto chladničky bez této technologie disponují v mrazáku „pasivním“ výparníkem.

Typický obrázek chladničky s mrazničkou bez technologie No Frost. Na řadu přijdou ruce a manuální odmrazování. Autor: Shutterstock

Jak No Frost funguje

„Je-li v mrazničce No Frost výparník, pak aktivně ve spolupráci s ventilátorem z ní odebírá teplo. A zajišťuje, aby se v uživatelské zóně mrazničky neusazovala námraza. Ta se usazuje v technologické části mrazničky, přímo na zmíněném výparníku. Aby usazená námraza nezhoršovala jeho schopnost teplotní výměny, výparník je pravidelně automaticky odmrazován,“ vysvětluje František Adamec. Námraza se teplem rozpustí, malé množství vody odteče do kondenzační misky a pozvolna se odpaří do prostoru místnosti.

Když No Frost chybí

Kdežto kombinované chladničky bez No Frost mrazničky jsou v mrazicí části vybavené „pasivním“ výparníkem, který nemá „po ruce“ ventilátor. V mrazničce vzniká námraza, posléze vrstva ledu, která nikam nemizí. Usazuje se všude, včetně potravin, a proto ho musíte často manuálně odstraňovat.

Co mají společné

Kombinované chladničky s mrazničkou No Frost i ty bez této technologie mají společný princip chladicí části. „Je zde výparník, který odebírá teplo. Na zadní stěně vnitřního prostoru chladničky se vždy průběžně objevuje a zase velmi rychle samovolně odtává a mizí lehká námraza, která ničemu nevadí. Tato zadní stěna může být vizuálně zakryta dekoračním panelem, což neznamená, že když námrazu schováme, že tam není. Nicméně právě možnost vizuálního skrytí námrazy u mnoha výrobců či distributorů vede k tvrzení, že i prostor chladničky je No Frost, tedy beznámrazový,“ vysvětluje odborník.

U kombinovaných chladniček bez mrazničky No Frost, ale ani u těch s touto technologií neexistuje propojení mezi mrazicí a chladicí částí, takže mezi nimi nemůže cirkulovat vzduch. Propojení je naopak typické pro spotřebiče s technologií Total No Frost, které se budeme věnovat zase někdy příště.

Zdroj: hoover.cz, candy-home.com