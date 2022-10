Zdroj: Candy

Před dvěma týdny jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi kombi chladničkami s technologií No Frost a bez ní. Nyní přidáváme další pojem – Total No Frost. V čem se liší?

Nejprve si zopakujme, že u kombinovaných chladniček, ať už je jejich mraznička vybavená technologií No Frost, nebo ne, neexistuje propojení mezi chladicím a mrazicím prostorem. Tudíž mezi nimi neproudí vzduch. Toto propojení je naopak typické pro spotřebiče s technologií Total No Frost.

O výparník méně

Kombi chladnička v provedení Total No Frost znamená, že chladicí část není osazena výparníkem, který by z ní odebíral teplo. „Proto se tam nemůže tvořit ani námraza. Prostor chladničky se popisuje jako beznámrazový, ale jaksi sám od sebe. Kdežto v mrazicí části je instalovaný No Frost výparník, který z ní aktivně odebírá teplo a zajišťuje, aby se v uživatelské zóně mrazničky netvořila námraza. Ta se usazuje v technologické části mrazničky, na zmíněném výparníku,“ uvádí František Adamec ze společnosti Candy Hoover ČR. Neboli námraza existuje, ale vy ji nevidíte.

Nikdo nechce, aby námraza na výparníku zůstala, pak by výměna tepla neprobíhala, jak má. Proto se výparník automaticky odmrazuje v pravidelných intervalech. Námraza se z výparníku odstraní aktivací topného tělíska a vzniklá voda odteče do sběrné misky u motor-kompresoru, odkud se pozvolna odpařuje.

Jak funguje chladicí část bez výparníku?

Překročí-li teplota v chladicí části vámi nastavenou hodnotu, nastane „kruhová“ cirkulace vzduchu, z mrazničky do chladničky a nazpět. Chladný vzduch z mrazničky se promísí s teplejším vzduchem v chladničce, a tím se v ní sníží teplota na požadovanou úroveň. Aby bylo všeho akorát a ničeho moc, systém řídí teplotní čidlo a přepouštěcí vzdušná klapka mezi prostorem mrazničky a chladničky.

Co na to potraviny

František Adamec Autor: Candy Hoover ČR

Jenže…. „Nejzákladnější provedení některých výrobků s technologií Total No Frost není úplně ideální. Když se vzduch z mrazničky vyfukuje přímo na uložené potraviny v chladničce, dochází k rychlejší degradaci jejich nutričních hodnot. Vzduch je totiž ledový a suchý. Proto se u sofistikovanějších a technicky vyspělejších kombi chladniček s Total No Frost používají další elektronické a řídicí technologie, které v převážné většině eliminují oba nežádoucí jevy,“ uvádí František Adamec.

Zjednodušeně řečeno, jde o správné nasměrování a rozvrstvení proudu vzduchu, jeho dávkování a intenzitu proudění. Například technologie Total No Frost Circle+ zajistí, aby vzduch z mrazničky nemířil na potraviny v chladničce přímo, naopak ho směřuje do bočních stěn v horizontálních kruzích. Dochází ke zprůměrování teplot, proudění vzduchu je velice citlivé a potraviny netrpí nadměrnou dehydratací a prudkými výkyvy teplot.

Ale to není vše...

...co dokážou moderní chladničky. Každý z nás určitě chce uchovávat potraviny v ledničce co nejlépe, aby je nemusel vyhazovat, protože se z nich staly „sušenky“, nebo je napadla plíseň, případně jsou dávno prošlé, jelikož jste na ně zapomněli. Tomuto tématu se ale budeme věnovat zase jindy.

Zdroj: hoover.cz, candy-home.com