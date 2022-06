Zdroj: Shutterstock

Když cestujete autem, používáte různé ochranné bezpečnostní prvky. Pokud převážíte živé zvíře, například psa, měli byste se postarat i o jeho bezpečnost. Tím spíš, že při nehodě může fatálně zranit ostatní.

Jestliže vám dělá při cestách autem společnost pes, měli byste si předem dobře rozmyslet, kde a jak bude přepravován, aby to bylo bezpečné pro něj i pro vás. Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že nejčastější jsou čelní a zadní nárazy. Z obou stran je auto již z výroby vybaveno deformační zónou, která má za účel ochránit posádku. Je však výrazný rozdíl, jak tato deformační zóna reaguje při nárazu v rychlosti 50 km/h nebo 120 km/h. Zadní část vozu je obvykle i méně tuhá než kabina, tudíž není převážení psa v kufru úplně šťastné. Co všechno můžete k bezpečné přepravě použít?

Postroje

Pokud přemýšlíte o pořízení bezpečnostního postroje, určitě se vyplatí připlatit si za kvalitu. Postroj by měl psa obepínat přes hrudní koš a jeho předhrudí. Měl by být vypolstrovaný, aby se při nehodě do psa nezařízl. Nutností jsou odolné karabiny, jejich kvalitní připevnění a systém připoutání k sedadlu, který se ani při nárazu neutrhne. Při nárazu vozu se totiž hmotnost psa může zvýšit až třicetinásobně. Pokud tedy máte psa, který váží 20 kg, při nárazu může kvůli přetížení vážit až 600 kg. Pokud by v takový moment vletěl do sedačky před sebou, zraní se fatálně. Kdyby narazil do člověka jedoucího s ním, odnesou to pak oba. Z autopostrojů lze doporučit například testovaný postroj do auta Load Up od firmy Ruffwear, postroj AllSafe Original (s crash testy), z levnějších variant pak například bezpečnostní autopás GreenDog nebo bezpečnostní postroj do auta Kurgo. Aby postroj fungoval, jak má, musíte věnovat dostatek času přípravě a psa správně a pevně připoutat. Pokud to odbudete, pak ho ani sebelepší postroj neochrání. V Americe jsou k dostání i postroje, které psa přichycují k sedačkám ve vertikální poloze – takové přichycení ho může sice do velké míry ochránit, nicméně poloha je pro něj značně nepřirozená a nepohodlná a při delší cestě může mít negativní vliv na jeho tělo.

Pevné i odnímatelné mříže

Jak jsme se zmínili, přeprava v kufru nebývá nejšťastnějším řešením, ale pokud je auto plné lidí, není jiná možnost. Mříže mají hlavně tu funkci, aby pes nepřelézal na sedačky. Řidič je následně více v klidu, protože ví, že pes zůstane na místě. Nemusí se řešit ani otisky špinavých tlapek na potazích nebo chlupy na sedačce, a když psa necháte v autě samotného (tam však pozor na slunečné dny či mrazy – obojí ho může stát život), máte jistotu, že nezdevastuje kabinu vozu. Díky kvalitní mříži pes také při nehodě neohrozí ostatní cestující. Mříž ale musí být dostatečně pevná a ideálně napevno přišroubovaná. Tato zařízení často nabízejí i prodejci aut, takže si lze vybrat velikost i rozměr přesně podle typu automobilu. Odnímatelné a nastavitelné mříže má například firma Trixie a jsou běžně v prodeji i v českých e-shopech. Dále lze zmínit odnímatelnou mříž TraficGard, která je dodávána také v různých velikostech, od XS až po XXL variantu. Tato mříž se uchycuje k sedačkám.

Co se týče ochrany psa při autonehodě, mříže by z tohoto hlediska obsadily jedno z posledních míst v bezpečnosti cestování. Při čelním nárazu člověk pokračuje v pohybu dopředu, zapnuté pásy ho ale zpomalí, a tím mu většinou zachrání život, stejně tak airbag. Psa ale v tento moment nic nezabrzdí, takže se při nárazu pohybuje stále stejnou rychlostí, jako když auto jelo. Narazí vší silou do mříže, a pokud je nekvalitní, proletí do kabiny vozu a může ohrozit posádku. Jestliže je mříž dobře připevněná, lidi uvnitř vozu ochrání, ale psa ne. Ten bude mít s největší pravděpodobností velmi vážné následky, pokud vůbec přežije.



Příště se podíváme na přepravky, klece i vozíky.



Tento článek jste mohli najít v časopisu Receptář 1/22