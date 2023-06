Zdroj: Sencor

Nechat si na sluníčku usušit umyté vlasy je sice romantické, ale záruku slušivého účesu ani zdravých vlasů nenabízí. Ta přijde až s fénem v ruce. Co má fén umět, abyste byli s výsledkem spokojeni?

Správné mytí vlasů, aby byly zdravé, je základ, ale pak je musíte ještě vyfoukat. Jinak vlasová pokožka zůstane vlhká, a nabídne tak prostředí pro vznik plísní a hub. Současně se narušuje struktura vlasového vlákna, svrchní vrstva vlasu (kutikula) praská. Proto má fénování smysl. A proto je třeba vybrat opravdu dobrý fén. Nabízí váš vlasový pomocník vše podstatné?

Chcete mít přirozeně kudrnaté vlasy? Zkuste metodu Curly Girl. Nenechte se zmást názvem, netýká se jen dvacítek:

1. Vyšší výkon, kratší čas

Vystavovat vlasy vysoké teplotě dlouhý čas je chyba, ale výkonné fény je vyfoukají rychle. Podle vlasových specialistů máme používat fény ideálně o příkonu nad 1800 wattů (krátké či jemné vlasy), nebo nad 2000 wattů (delší, silnější, hustší). Přístroj má nabídnout 2 až 3 stupně teploty a 2 až 3 stupně rychlosti. Samozřejmě když to bude více, je to super.

2. Horký i studený vzduch

Vysušit vlasy a současně je vytvarovat dokáže horký vzduch. Nicméně fénování má vždy začít méně teplým vzduchem. A funkci „tužidla“ zastupuje studený vzduch, proto mu patří závěr fénování. Také pomáhá vlasy uzavřít a ještě se budou hezky lesknout, díky odrazu světla.

Chytré fény se senzory navíc umí hlídat/upravovat teplotu s ohledem na vaše vlasy, ale pozor – některé snímají okolní teplotu vaší hřívy, jiné přímo samotných vlasů.

Senzor fénu Philips Series 9000 SenseIQ snímá během vysoušení teplotu vlasů a umí na to hned reagovat, více než 12 000x během jednoho fénování, cena 7999 Kč Autor: Philips

3. Jedině s nástavcem

Stále se prodávají i fény v základní verzi, které nemají nástavec ani difuzér. Právě difuzér pomůže vytvořit dojem objemnějšího účesu, ale to nemusí chtít každý. Ovšem nástavec (vzduchovou trysku) potřebujete vždy. Dokáže totiž nasměrovat proud vzduchu do daného místa. Fénování bez nástavce je jako střílení naslepo, navíc se tímto způsobem může otevřít vlasová kutikula. Lepší fény mají více nástavců, liší se tvarem i průměrem (například pro rovné vlasy potřebujete menší průměr, asi 5 mm).

Děláte to správně?

- Než začnete vlasy fénovat, použijte některý přípravek s termo ochranou před poškozením a přesušením vlasů. Prodává se v různých formách, například sprej, mléko, maska…

- Vlasy foukejte po směru růstu a ve vzdálenosti cca 15 centimetrů. Chvíli trvá, než se to naučíte, zato si pak vlasy nezničíte.

- Nespěchejte příliš, horečnaté fénování vede k tomu, že se vlasy do sebe zamotají, výsledkem bude krepatý vzhled.

4. Bez ionizace nebrat

Staré fény bez ionizace vlasy přesuší. Protože odstraní nejen vodu z mytí, ale i vodu, kterou každý vlas potřebuje, aby byl optimálně hydratovaný. Fén s funkcí ionizace je k vlasům šetrnější. Ionizátor produkuje záporné ionty, ty ve vlasech uzamknou potřebnou vlhkost. Také je uhladí (eliminace krepatění a i třepení konečků) a zamezí poletování.

A poznámka na závěr: moderní fény mají odnímatelnou zadní mřížku, pak se dá filtr snáze vyčistit.

Zdroj: glamour.com