Přemýšleli jste o pořízení bidetu? Že je to podivné, nevkusné, neobvyklé? Kdo ví. Jedno je ale jisté, bidety se těší velké oblibě v Asii, Latinské Americe i Evropě. U nás jsou ale stále méně obvyklé. Proč? Pojďme si shrnout, jaké výhody poskytují.

Bidety jsou obvyklé ve střední Evropě, ve Francii, v Itálii, v Jižní Americe a v některých asijských zemích. Nejsou tak běžné v Severní Americe, Velké Británii a některých jiných zemích Evropy. Existuje ale několik důvodů, proč byste si bidet mohli pořídit i vy.

Čištění vodou je hygieničtější než toaletní papír

I když je to pro nás většinou neobvyklé a možná nám to i připadá nevkusné, to, že jsou bidety hygieničtější, je fakt. Umožňují lepší čištění, na kůži zůstává méně bakterií, což snižuje riziko infekce a podobně.

Gynekolog MUDr. Miloslav Černý dokonce říká, že: „Elektronický bidet díky možnosti různě regulovat proud vody vlastně poskytuje svalstvu účinnou masáž, která má velice blahodárný vliv například na ochablé svaly pánevního dna nebo je dobrou prevencí zácpy, tvorby hemeroidů, případně působí podpůrně například při léčbě gynekologických zánětů.“

Nejenom hygiena je předností. Když používáte bidet, výrazně snížíte spotřebu toaletního papíru. To je dobré pro životní prostředí i pro vaši peněženku.

Bolí vás záda? Pak by bidet mohl být váš užitečný pomocník. Bidety jsou vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo pro starší osoby.

Bidet je nevkusný! Cože?

Bidet může mít mnoho podob. Na popularitě roste sprchovací toaleta neboli elektronický bidet. Ten na první pohled připomíná běžné toaletní prkénko, ve skutečnosti má ale ovládací panel, který vám umožní využít mnoho různých funkcí, od sušení a regulace tlaku vodu, po masážní programy a vyhřívání sedátka.

Suma sumárum, bidety jsou hygienické, šetrné k životnímu prostředí a mohou vám pomoci při bolestech zad. Pokud hledáte způsob, jak zlepšit svou hygienu a zároveň ušetřit peníze a pomoci životnímu prostředí, pořízení bidetu by pro vás mohlo být tou správnou volbou.

