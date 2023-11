Zdroj: shutterstock.com

Bílení kmenů ovocných stromů patří k léty prověřeným způsobům, jak chránit stromy nejen před mrazem, ale i teplotními výkyvy. Protože k nim dochází zejména koncem zimy (a ve sněhu se vám běhat chtít nebude), je ideální čas na to, abyste stromy na útok počasí přichystali.

Zdobí vaši zahradu ovocné stromy? Pak je nejvyšší čas ochránit kůru jejich kmenů před nadcházející zimou ochranným nátěrem. Nezapomínejte však na to, že bílení kmenů slouží k ochraně před teplotními výkyvy (kdy hrozí riziko mrazových trhlin), nemá insekticidní ani dezinfekční účinky.

Proč se kmeny stromů natírají bílou barvou?

Podívejte se na video o tématice bílení stromů:

Důvod bílení stromů je jednoduchý. Bílá barva lépe odráží sluneční paprsky, díky tomu se kůra stromů tolik nezahřívá. Bílení se provádí hlavně na ovocných stromech, mladých stromcích a na stromech s hladkou kůrou. Náchylné jsou zejména meruňky, jabloně a třešně. Citlivé jsou ale všechny ovocné stromy.

Zatímco v minulosti se do barvy přidávala i chemická ochrana, v současnosti je to zakázané.

Pokud bude strom bez nátěru vystavován teplotním výkyvům, hrozí vznik prasklin – strom je pak náchylnější k infekcím. Napadnout jej mohou nejen dřevokazné houby, ale také hmyz. A to jistě nechcete.

Proč, jak a čím bílit kmeny stromů Autor: shutterstock.com

ZAJÍMAVOST: Ovocné stromy chraňte alespoň 5 až 7 let. Meruňky a švestky můžete i déle.

Co použít k bílení stromů?

Běžným přípravkem, který se používá, je vápenné mléko. To si můžete snadno připravit doma. Smíchejte vodu s hašeným vápnem. A dílo je na světě. Vhodný je 20% roztok, do kterého můžete přidat i trochu půdy. Směs by vám svojí hustotou měla připomínat smetanu. Ta se přidává kvůli lepšímu přilnutí barvy ke kmenu stromu.

V případě, že se vám nebude chtít roztok míchat doma, můžete si pořídit hotový nátěr, který se na stromy aplikuje.

Co kromě barvy se také používá?

Někteří používají k obalení kmenů jutovou tkaninu, speciální papírovou pásku, ale i rákosové či bambusové rohože. Používají se suché stonky slunečnic, smrkové chvojí, ale i plastové tubusy. Jakékoliv obalování kmene však znamená jisté riziko.

Obal může na povrchu kmene zadržovat vlhkost, což vytváří ideální podmínky pro rozvoj hub, plísní nebo podkorního hmyzu. I proto obal pravidelně kontrolujte a postupně jej odstraňujte. Kmen stromu si musí postupně zvykat na světelné podmínky svého stanoviště.

Jak se starat o poškozený strom

Stromy poškozené slunečním úpalem musíte častěji zalévat, v širokém pásu nad kořeny stromu také rozprostřete mulč. Udělejte to dál od kmene stromu.

Kterou část stromu natírat?

Bílý nátěr se aplikuje na spodní část stromu, tedy na kmen a spodní větve. Pokud budete nátěr aplikovat každoročně na všech stromech, nic tím nezkazíte.

Natírejte za počasí, kdy příliš nesvítí slunce a je sucho. V dešti by nátěr nepřilnul. Stromy můžete natírat i dvakrát ročně, jednou to však stačí.

Jak se nátěr aplikuje?

Nejprve ze stromů odstraňte nečistoty – starou kůru a odumřelé větve, lišejníky a mechy. Můžete použít kartáč. Takto odstraněný materiál poté vyhoďte, na kompost jej raději nedávejte. Tímto čištěním se zbavíte zárodků houbových chorob a škůdců.

Nátěr nanášejte štětcem zdola vzhůru. Nátěr provádějte v několika vrstvách, nechte jej pořádně uschnout.

Zdroj: ireceptar.cz, nzk.cz, idnes.cz