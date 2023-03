Zdroj: Shutterstock

Ocet má v domácnosti nekonečné množství využití, a to jak při vaření, úklidu, odpuzování hmyzu, zkrášlování i leštění šperků, tak i praní prádla. Používejte však destilovaný bílý ocet, který neobsahuje třísloviny a tak nehrozí, že by vám zbarvil oblečení. Do prádla nepatří jablečný ocet, pokud byste v něm namáčeli nebo ho přidávali do máchání, mohl by na prádle nepěkné skvrny spíše udělat než odstranit.

Proč používat ocet při praní

Ocet můžete používat místo aviváže, jeden šálek úplně stačí. V případě, že máte malé dítě, vyzkoušejte půl šálku. Nebojte se, že by vám prádlo zapáchalo po octu. Ocet naopak pachy neutralizuje a prádlo bude krásně měkké a nadýchané. Octová lázeň navíc udržuje pěkné barvy, takže vaše oblečení nebude seprané a vybledlé.

Ocet je také skvělým pomocníkem při odstraňování odolných skvrn. Stačí prádlo naložit přes noc do horké vody s polovinou šálku octa a poté prádlo klasicky vyprat. Ocet vám i krásně vybělí prádlo, pokud je zašedlé či zažloutlé. V tomto případě přidejte odměrku octa přímo do pračky.

Pokud máte doma pejska nebo kočku, pak vás nadcházející informace jistě potěší. Pouhá polovina šálku bílého destilovaného octa v cyklu máchání pomůže zabránit ulpívání chlupů domácích mazlíčků na oblečení. Dokonce vás zbaví také cigaretového kouře.

