Zdroj: Hornbach

Nemusíte mít všechno, co je teď moderní. Ale v případě biofilie se vyplatí udělat výjimku. Ta vás totiž naučí milovat život. U vás doma, v interiéru.

Biofilie není styl, je to spíš strategie, jak i mezi čtyři stěny dostat co nejvíce přírody. V interiérech sází na živé rostliny a přírodní materiály, prostor, světlo či barvy. Hodně pracuje s emocemi, proto si biofilii může každý vyložit po svém. S láskou k životu.

Chcete se o biofilii dozvědět více? Podívejte se na tohle video:

Na co reaguje

Biofilní design je odpovědí na moderní dobu, kdy mnoho lidí, ale i dětí tráví spoustu času v uzavřených prostorách. Ve škole, v práci, v nákupních centrech... Odsud zpravidla utíkáme, a někdy doslova, do přírody. Podstatou biofilního designu tedy není nic jiného než snaha o to, abychom podobné emoce jako v přírodě mohli zažívat také doma.

Odebírejte newsletter Dům&Zahrada Každé úterý výběr nejzajímavějších článků, unikátní tipy a triky pro váš dům a zahradu ve vaší e‑mailové schránce. Odebírat newsletter Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Příroda na dosah ruky

Chcete "bezúdržbovou" zelenou stěnu? Na balkoně ji zastoupí vertikální paleta s boxy na pěstební substrát nebo do jednotlivých polí zasuňte osázené květináče. Vracíte se ke květinovým stolkům, jaké mívali vaši rodiče? Paráda. Nemáte místo, proto volíte rostliny v závěsech? Žádná ostuda. Máte rádi obrazy? Hodně populární jsou ty ze sušených, konzervanty stabilizovaných mechů. Nezalévají se, potřebují však vzdušnou vlhkost 50 až 60 procent a prostor, kam nemíří slunce. Všechno je správně. Každý má vyjít z toho, co mu jeho bydlení umožňuje. Ale i z času, který rostlinám dokáže věnovat.

Otec myšlenky

S termínem biofilie, který znamená lásku (philia) k životu (bio), přišel v 60. letech Erich Fromm, psycholog a sociolog německého původu. V 80. letech vyšla publikace významného amerického biologa Edwarda O. Wilsona, který biofilii označuje jako vrozenou snahu lidí hledat spojení s přírodou a jinými formami života.

Více života

Lepší propojení s přírodou navodí balkon, lodžie, terasa i veranda. Kde jste pod střechou, a někdy také ne, ale pořád venku. V tomto směru se počítá skutečně každý metr, i kdyby šlo o mini balkonek s jednou židlí. Máte-li u bytu větší venkovní prostor, vyplatí se zvážit výměnu tradičních balkonových dveří za sklopně-posuvné, posuvně-skládací či zdvižně-posuvné. A když tento prostor chybí a technicky to lze realizovat, poslouží alespoň velké formáty oken. Podstatou podobných opatření je být méně odtržený od vnějšího světa. Ono totiž roli hraje všechno, co dokáže více přiblížit svět za našimi zdmi a okny. Ostatně proto si dáváme na jaře na balkon nebo aspoň na vnější parapety balkonovky a v létě zkoušíme pěstovat bylinky nebo rajčata.

Zásadní osvětlení

Je hezké, když odborníci doporučují kopírovat v interiéru rytmus světla a tmy jako venku, ale to dnes až na výjimky nejde dodržet. Vyplatí se však pohrát si s barvami umělých světelných zdrojů. Ráno volit chladnější bílé světlo, více vás nastartuje. Jak se bude den překlápět ve večer, a už nemusíte pracovat, přejděte na relaxační žluté. Před spaním se doporučují dokonce až červené barvy. Ostatně červenou barvu nízké intenzity je vhodné volit do osvětlení s čidly pohybu, když musíte v noci vstát a dojít si na toaletu nebo pro vodu. Nezdá se to, ale červená vás neprobudí tolik jako světlo jiné barvy. Šikovné jsou rovněž žárovky, které umožňují změnu světelného toku a současně s ním v určitém rozpětí i změnu teploty světla.

Barvy s citem

Většina lidí podvědomě hledá odstíny a také vzory připomínající přírodu. Velmi však záleží na osobních zkušenostech a zážitcích, proto má každý jiné preference. Ale vždycky platí: když do svých domovů přenesete přírodní prvky a pocit něčeho důvěrně známého, pozitivně ovlivníte svou fyzickou a psychickou kondici. Neřiďte se psychologickými rozbory barev, více dejte na svou intuici. Nebojte se použít i jednu výraznou barvu na zajímavý prvek, třeba na konferenční stůl v obýváku. V ložnici využijte povlečení s rostlinnými motivy. Do koupelny si klidně pořiďte nábytek, který evokuje louku. Ale "kvést" u vás doma může i koberec nebo třeba tapeta.

Koberec ze série Boutique má horní část z polypropylenu a spodní z přírodní juty Autor: Bonami

Přírodní materiály? Ano. Ale ne za každou cenu

Dřevo vás zahřeje už napohled, kámen pocitově ochladí, kůže a bavlna pohladí. Přírodní materiály jsou věčný trend, fungují jako spojení se světem, před kterým jsme ve svých domovech uzavření. Ale neměly by se stát dogmaty. Není špatně, ani když je pro vás důležitější otázka údržby nebo financí. Proto se nezřídka vyplatí používat mix, přírodní i umělé materiály. Společně s nimi se snažte také více zohlednit, zda se doma přece jen neobklopujete přílišným množstvím věcí. Možná jsou krásné, ale máte čas je skutečně užít?