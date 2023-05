Zdroj: Hornbach

Co je na biofilii opravdu bezvadné? Nejde o styl sešněrovaný mnoha pravidly, ale o směr, který provází řada doporučení. Ovšem nikdo vám nic nenařizuje. Lásku k životu a spojení se světem, který je za čtyřmi stěnami, si můžete vyložit po svém. Přesně tak, jak to cítíte a chcete, aby váš domov vypadal.

Tady máte návod na výrobu živého obrazu z rostlin a mechu, je to vážně snadné:

Otec myšlenky

S termínem biofilie, který skutečně znamená lásku (philia) k životu (bio), přišel v 60. letech Erich Fromm, psycholog a sociolog německého původu. V 80. letech vyšla publikace významného amerického biologa Edwarda O. Wilsona, ten zase biofilii označuje jako vrozenou snahu lidí hledat spojení s přírodou a jinými formami života. A v interiérovém designu nejde o nic jiného než o strategii, jak být i doma co nejvíce v kontaktu s přírodou.

Živé rostliny

Nemusíte z bytu hned vytvářet džungli, a třeba by vám to ani nevyhovovalo. Vycházejte z toho, jaké máte v bytě podmínky a čeho byste rádi dosáhli. Někomu může dělat dobře celá zelená stěna. Třeba na balkoně ji zastoupí vertikálně postavená paleta s boxy na pěstební substrát nebo do jednotlivých polí zasuňte osázené květináče. Doma poslouží „létající“ rostliny v podobě kokedam. Velkou práci nedá ani výroba jednoduché dřevěné konstrukce, na kterou jen zavěsíte květináče.

Máte rádi obrazy? Hodně populární jsou díla vytvořená ze sušených, konzervanty stabilizovaných mechů. Nezalévají se – přesněji nesmějí se zalévat, ale potřebují vzdušnou vlhkost 50 až 60 procent a prostor, kam nemíří slunce.

Jde to i naoko

Abyste se doma cítili příjemně, vezměte na milost také přírodní motivy. Znovu se vrací tapety a velkoformátové rostlinné motivy na keramických obkladech jsou dokonce žhavý trend. Kdo se bojí větších rozměrů, může volit decentnější provedení na povlečení a přidat několik polštářků na sedačku.

A co ještě

Přes den jsme většinou zahlcovaní informacemi a škálou různých zvuků, proto doma mnohdy chceme ticho a klid. Alespoň na chvíli. Lépe se zkoncentrovat pomůže třeba symbol mandaly. Má tvar kruh a vše, co je kulaté, uklidňuje.

Zajímá vás:

jak otevřít svůj domov okolnímu světu, i když neplánujete rekonstrukci?

kdy využít červenou barvu, aby na vás nepůsobila agresivně?

které přírodní materiály podporují harmonii?

proč se vyplatí nehromadit nábytek a bytové doplňky?

Tohle a mnohem více se dozvíte v časopisu Dům & Zahrada, který pro vás právě připravujeme a vyjde 18. května.