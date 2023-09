Zdroj: Shutterstock

Švestková sezona je v plném proudu a toho je třeba náležitě využít. Než se pustíte do pečení koláčů, vaření švestkových knedlíků, zavařování nebo přípravy povidel, dopřejte si je i v čerstvé podobě – jsou totiž ohromně zdravé a tepelnou úpravou se některé cenné látky ztrácejí. Syrové švestky jsou velmi bohaté na vitamin A i vitamin C a jsou vynikajícím zdrojem draslíku, který je důležitý pro správnou funkci svalů, nervů a srdce. Mimo to obsahují vitaminy skupiny B, hořčík, vápník a vlákninu, jež prospívá správnému fungování trávicí soustavy.

Jednodušeji už to nejde. Vyzkoušejte tento vynikající švestkový koláč zalitý palačinkovým těstem:

Jak dlouho vydrží švestky v lednici? Švestky jsou na rozdíl od jiných druhů ovoce poměrně odolné a v lednici je můžete bez problému skladovat týden. Pokud je nestihnete zpracovat, vypeckujte je a uložte do mrazáku.



Rychlý celozrnný koláč se švestkami

Čas přípravy: 60 minut

Ingredience:

250 g hladké mouky

100 g celozrnné mouky

250 ml kefíru

100 g cukru

2 vejce

80 g oleje

½ sáčku kypřicího prášku

2 lžičky mleté skořice

máslo a hrubá mouka na vymazání

Příprava:

1) Všechny suroviny vyndejte z lednice alespoň 30 minut předem, aby měly pokojovou teplotu.

2) Troubu předehřejte na 170 ºC. Kulatou formu na koláč vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Koláč můžete upéct i na menším plechu vyloženém pečicím papírem.

3) Švestky omyjte, vypeckujte a nakrájejte na měsíčky.

4) Obě mouky smíchejte s práškem do pečiva – ideálně je prosejte přes síto, aby se všechny složky dobře promísily.

5) V misce prošlehejte vejce s cukrem do husté pěny. Vlijte kefír, přisypte skořici a pak střídavě přidávejte olej a mouku s kypřicím práškem.

6) Hotové těsto ihned nalijte do formy nebo na plech a navrch vyskládejte nakrájené švestky.

7) Vložte do trouby a pečte 30-40 minut do zlatavé barvy. Na konci pečení zapíchněte do středu koláče špejli. Pokud na ní neulpí vlhké těsto, můžete koláč z trouby vyndat.

8) Hotový moučník nechte vychladnout a před podáváním ho posypte moučkovým cukrem.

Zdroj: www.handmadecharlotte.com, www.nzip.cz