Těstovinové saláty patří mezi nejoblíbenější letní jídla. Jsou lehké, svěží a mají tolik variant, že se jich jen tak nepřejíte. Mimo to je řadíme do kategorie pokrmů „co dům dal“ – využít na ně můžete všechny druhy zeleniny, které máte doma, to samé platí i o uzeninách a sýrech. Skvěle do nich zužitkujete také zbytky grilovaného nebo vařeného masa. Výbornou zálivku hravě vytvoříte z jogurtu, zakysané smetany nebo majonézy – s tou však buďte v horkém letním počasí obezřetní a připravený salát si nenoste do práce ani neberte na výlet. S přípravou těstovinového salátu si zkrátka můžete vyhrát podle vlastní fantazie, zásob ve spíži i časových možností. A pokud se vám v kuchyni nechce trávit víc času, než je nezbytně nutné, zkuste tento snadný, ale výborný těstovinový salát se šunkou a hráškem.



Oblíbený francouzský šéfkuchař Jean-Pierre Bréhier vám ve videu představí své tři nejoblíbenější těstovinové saláty:



Těstovinový salát se šunkou a hráškem

Příprava: 15 minut

Počet porcí: 4

Ingredience:

250 g menších těstovin

200 g mraženého hrášku

200 g šunky od kosti

2 lžíce sekaných bylinek (pažitka, petrželka, bazalka…)



Na zálivku:

200 g zakysané smetany

80 g strouhaného parmazánu

citronová šťáva

sůl

pepř

Příprava:

1) Těstoviny uvařte ve vroucí osolené vodě podle návodu na obalu. Poté je slijte a nechte v misce vychladnout.

2) Hrášek zalijte horkou vodou z rychlovarné konvice, nechte chvilku odstát do změknutí a vodu slijte.

3) Šunku nakrájejte na proužky nebo kostičky, bylinky nasekejte nadrobno.

4) Do zakysané smetany vmíchejte strouhaný sýr, podle chuti osolte, opepřete a zakápněte citronovou šťávou.

5) Do studených těstovin vmíchejte šunku, hrášek a dresink ze zakysané smetany.

6) Salát nejlépe chutná odleželý, proto ho nechte před konzumací odpočinout hodinku až dvě v lednici.

